Naturgy invertirá más de 300 millones en la expansión y modernización de su red de gas en Nuevo León (México)

Naturgy invertirá más de 300 millones de euros hasta 2030 en la expansión y modernización de su red de gas en municipios estratégicos de Nuevo León (México) para expandir y modernizar su infraestructura energética, informó la compañía.

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, se ha reunido en Madrid con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para reforzar los lazos de colaboración estratégica entre la compañía y este estado mexicano y abordar nuevas oportunidades para impulsar de forma conjunta infraestructuras clave.

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García encabezó una delegación que se reunió con Francisco Reynés, a quien, por parte de Naturgy, acompañaron Pedro Larrea, director general de Redes, y Alejandro Peón, 'country manager' de México.

La energética señaló que este encuentro "refuerza la importancia de Nuevo León como uno de los principales polos industriales y energéticos de México".

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Naturgy está presente desde hace casi 30 años en México. Sólo en Nuevo León atiende a más de un millón de usuarios actualmente, lo que le convierte en uno de los actores clave en el desarrollo energético estatal.

Nuevo León se ha consolidado como el estado con la infraestructura de distribución de gas natural más robusta de México, con más de 11.000 kilómetros de red instalada -equivalente a una sexta parte de la infraestructura nacional- además de un sistema conformado por siete City Gates y 11 estaciones de Gas Natural Vehicular (GNV).

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Toda esta infraestructura sirve al tejido empresarial de Nuevo León, uno de los estados más industrializados de México. La capital, Monterrey, concentra el 90% de la población del estado y es la segunda mayor área metropolitana del país.

El director general de Redes de Naturgy, Pedro Larrea, subrayó que México vive "un momento decisivo para fortalecer su competitividad industrial y energética".

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"En ese contexto, Nuevo León representa un ejemplo de cómo la visión de largo plazo, la colaboración institucional y el desarrollo de infraestructura estratégica pueden convertirse en motores de crecimiento, atracción de inversión y prosperidad para millones de personas. En Naturgy creemos que acompañar este desarrollo implica construir soluciones energéticas que respondan a las necesidades actuales y futuras del país", añadió.