Cuatro civiles mueren en anexionada región de Donetsk tras ataque de drones ucranianos

Moscú, 25 may (EFE).- Al menos cuatro civiles, incluidos dos menores de edad, murieron hoy en Górlovka, a menos de 40 kilómetros de la capital de la región de Donetsk, ocupada por Rusia desde 2014, tras un ataque de drones ucranianos, según informaron las autoridades prorrusas.

"Cuatro civiles, incluyendo dos menores, nacidos en 2012 y 2013, murieron a consecuencia de la agresión armada ucraniana en el distrito Kalíninski de Górlovka", informó en Telegram el alcalde de la ciudad, Iván Prijodko.

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Deseó "memoria eterna a los mártires inocentes" y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

Górlovka, de más de 200.000 habitantes, es controlada por fuerzas rusas desde 2014 y en 2022 fue anexionada por Moscú con el resto del territorio de Donetsk.

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Las tropas rusas avanzan estos días en el sur de Donetsk con el objetivo de tomar todo el territorio de la región, del que Rusia controla poco más del 70 por ciento de su territorio, que abarca una superficie de 26.517 kilómetros cuadrados.

Aunque los ataques ucranianos contra Górlovka se habían reducido debido al avance de las fuerzas rusas en la anexionada región, en los últimos tiempos se han intensificado debido al desarrollo de los drones ucranianos, que se tornan cada vez más efectivos en sus ataques contra la retaguardia rusa.EFE

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