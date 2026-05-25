Agencias

Mueren 16 personas tras chocar un autobús y una furgoneta de pasajeros en Pakistán

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Al menos 16 personas han muerto este lunes tras chocar un autobús y una furgoneta de pasajeros en una autovía cerca de la ciudad paquistaní de Swat, en la provincia de Jáiber Pastunjua (norte), según han confirmado los equipos de rescate.

Las primeras informaciones apuntan a que la furgoneta chocó desde atrás con un autobús estacionado cerca del intercambiador de Ismaila, un suceso achacado a una negligencia por parte del conductor del primer vehículo, tal y como ha recogido la cadena de televisión paquistaní Samaa TV.

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Un portavoz de la Policía de Tráfico ha indicado que el suceso ha dejado además ocho heridos, todos ellos evacuados a un hospital de Mardan, sin más detalles sobre su estado o la gravedad de las heridas.

El autobús cubría la ruta entre Karachi y Buner, mientras que la furgoneta iba de Rawalpindi a Dir en el momento de la colisión, que ya está siendo investigada por las autoridades.

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