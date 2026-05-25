Eurovisión conmemora el 70 aniversario de su primer certamen

Ginebra, 25 may (EFE).- La Unión Europea de Radiodifusión (UER) conmemoró el 70 aniversario del primer certamen de este concurso, celebrado el 24 de mayo de 1956 en el Teatro Kursaal de Lugano (Suiza).

"Desde un pequeño teatro en Lugano hasta estadios y pantallas en todo el mundo hoy, el Festival de la Canción de Eurovisión sigue evolucionando sin dejar de ser fiel a su espíritu fundacional, reunir a las audiencias a través de la música", destacó en un comunicado el director del concurso, Martin Green.

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La UER recordó que en siete décadas se han presentado en el festival más de 1.800 canciones, que han servido de plataforma a tres generaciones de artistas.

Además, el certamen ha sido pionero a la hora de introducir innovaciones en producción televisiva en directo, transmisión por satélite, participación de las audiencias, contenido digital y streaming.

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Con motivo del aniversario, en colaboración con la televisión nacional suiza la UER ha logrado restaurar y remasterizar el único metraje que se conserva de la canción ganadora de 1956, 'Refrain' de la helvética Lys Assia.

La UER continúa además la búsqueda de las "imágenes perdidas" de los festivales de 1956 y 1964, únicos de los que no hay grabaciones conocidas, por lo que hizo recientemente un llamamiento público para que quien posea grabaciones de esas ediciones se ponga en contacto con la organización. EFE

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