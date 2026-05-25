El nuevo presidente de Benín nombra su Gobierno tras ser investido para siete años

Nairobi, 25 may (EFE).- El nuevo presidente de Benín, Romuald Wadagni, ha nombrado su Gobierno tras ser investido este domingo para un mandato de siete años en sustitución de su mentor Patrice Talon, que gobernaba este país de África occidental desde 2016.

En un decreto publicado la pasada madrugada, Wadagni designó un Ejecutivo integrado por 19 ministros y cinco ministros delegados que se compone de 18 hombres y seis mujeres.

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Entre los nuevos nombramientos destacan Corinne Amori Brunet, exembajadora de Benín en Francia, quien ocupa el cargo de ministra de Asuntos Exteriores.

También sobresale el economista y exempleado del Fondo Monetario Internacional (FMI) Aristide Medenou como ministro de Economía y Finanzas, cartera que ocupaba Wadagni antes de acceder a la Presidencia.

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Wadagni juró este domingo como quinto presidente de Benín desde el establecimiento de la democracia en 1991, en una ceremonia en la que prometió impulsar la economía y cooperar con otros países de África occidental para combatir el terrorismo en la región.

El mandatario, de 49 años, fue investido en una ceremonia en el Palacio de Congresos de Cotonú, capital económica del país, tras ganar las elecciones del pasado 12 de abril con el 94,27 % de los votos.

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El flamante jefe de Estado es el delfín del ya expresidente Talon, de 68 años, que no pudo postularse a los comicios al completar su segundo y último mandato legal.

En la ceremonia de investidura, Wadagni rindió homenaje a Talon y le atribuyó el "renacimiento" del país.

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En política internacional, el mandatario abogó por "profundizar la cooperación regional" y seguir trabajando por "la estabilidad, el diálogo y el respeto hacia nuestros hermanos países africanos, y ante todo hacia nuestros vecinos de la subregión".

"En una subregión que enfrenta la amenaza del terrorismo, nos vemos obligados a trabajar juntos. Por lo tanto, deseo reiterar la disposición de Benín a actuar en conjunto con ellos para superar este flagelo", enfatizó.

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El nuevo jefe de Estado debe hacer frente al recrudecimiento de los ataques yihadistas en el norte del país, una zona expuesta a grupos terroristas que operan en la región del Sahel central (Burkina Faso, Mali y Níger).

Wadagni asume las riendas del país tras meses de tensión política por el intento de golpe de Estado protagonizado por militares amotinados el pasado 7 de diciembre, sofocado horas después por las Fuerzas Armadas beninesas, con apoyo de la vecina Nigeria.

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Benín ha sido considerado tradicionalmente un bastión democrático en África occidental, pero los detractores de Talon y organizaciones de la sociedad civil han denunciado un retroceso democrático tras su llegada al poder en 2016, a pesar de sus logros económicos. EFE