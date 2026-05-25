La presidenta de Costa Rica propone grabar las visitas a los presos de máxima seguridad

San José, 25 may (EFE).- La presidenta de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, quien durante su campaña prometió mano dura contra el crimen, anunció este lunes que presentará un proyecto de ley para que las visitas que reciban los presos en la cárcel de máxima seguridad sean grabadas en audio y video, con el fin de cortar su comunicación con grupos delictivos en el exterior.

"Voy a proponer una ley para que las visitas a este perfil de delincuente que está en máxima seguridad sean grabadas en video y en audio, porque si no, no vamos a ganar la batalla. Me parece que son cosas de sentido común, pero actualmente tienen una prohibición legal de que sean grabadas o restringidas esas visitas", declaró Fernández tras una reunión con altos mandos policiales del Ministerio de Seguridad.

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Según la mandataria, estas personas reciben en la cárcel recados en tasas de comida o a través de sus visitantes, incluidos abogados, a través de quienes mantienen contacto con el exterior y giran órdenes a las bandas criminales a las que pertenecen, principalmente asociadas al narcotráfico.

"No puede ser que delincuentes de tan alto calibre estén desde la cárcel operando la banda criminal a la que pertenecen", dijo.

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La mandataria, quien comenzó su mandato el pasado 8 de mayo, aseguró que el Ministerio de Seguridad tiene identificados y ubicados a los delincuentes del país, por lo que pidió al Organismo de Investigación Judicial que "dé un paso al frente" con las investigaciones contra 260 estructuras criminales integradas, según dijo, por 4.300 miembros.

"No son tantos, 4.300 personas son las malas en Costa Rica, las que pertenecen a una banda criminal. Me duele que estén sueltas, pero más que dolor es combustible para hacer lo que haya que hacer. No puede ser que 4.300 delincuentes le roben la paz a todo el territorio nacional", aseveró.

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La mandataria también destacó la importancia de la "mega cárcel" llamada Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), que tiene una avance de un 36 % en su construcción y que tendrá una capacidad para 5.100 presos.

Esta cárcel que costará unos 35 millones de dólares está inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele a quien Fernández considera un referente en materia de seguridad.

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El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, de los cuales un 70 % las autoridades los atribuyen al narcotráfico.

"Estamos peleando contra corrientes garantistas y progresistas que pusieron por delante los derechos de los delincuentes y se les olvidó las víctimas, tenemos que enderezar eso", apuntó la presidenta Fernández, quien también anunció que someterá a pruebas de polígrafo a los jefes policiales del país. EFE

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