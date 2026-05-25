Lunes, 25 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 25 may (EFE).-

Jan al Ahmar (Cisjordania).- Tras quince años de batallas legales, Israel podría demoler en los próximos días la aldea palestina de Jan al Ahmar (al este de Jerusalén), con el objetivo de partir Cisjordania en dos y conectar Jerusalén con la colonia israelí de Maale Adumin.

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Jerusalén.- El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, que concurre a las elecciones de otoño con el ex primer ministro Naftali Bennet para plantar cara a Benjamín Netanyahu, ofrece una rueda de prensa ante los medios internacionales en Jerusalén.

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Labuan Bajo (Indonesia).- El tribunal de la ciudad indonesia de Labuan Bajo, cerca del Parque Nacional de Komodo, tiene previsto emitir su decisión en el caso que juzga al capitán y un tripulante del barco que naufragó el pasado diciembre, en el que murieron cuatro españoles y dos sobrevivieron, todos miembros de la misma familia.

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Roma.- León XIV presenta su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', dedicada a "la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial", durante un acto en el Vaticano en el que participan, entre otros, el cofundador de Anthropic Christopher Olah.

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Nicosia.- Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos celebran una reunión de alto nivel en Nicosia (Chipre).

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Beirut.- Líbano celebra el Día de la Resistencia y la Liberación, que conmemora el aniversario del final de la ocupación israelí al sur del Líbano en 2000 y una cita anual destacada para el grupo chií Hizbulá.

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Ciudad de Panamá.- La líder de la oposición de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, de visita oficial a Panamá, tiene previsto reunirse este lunes con el presidente de la nación centroamericana, José Raúl Mulino, y el canciller Javier Martínez-Acha.

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Ángeles (Filipinas).- Tres personas han muerto y 17 permanecen desaparecidas en Filipinas después de que un edificio en construcción se derrumbara el domingo en la ciudad de Ángeles, situada unos 80 kilómetros al norte de Manila.

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Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, participa en un foro organizado por Reino Unido para analizar la situación de la movilidad urbana en el país centroamericano, donde el tráfico y el congestionamiento vial avanza cada año con más fuerza sin soluciones a la vista.

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Asunción.- La candidata opositora Soledad Núñez presenta al equipo político que la acompaña en su carrera por la Municipalidad de Asunción, la capital de Paraguay.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Isla Pratas.- Dos buques de las guardias costeras de China y Taiwán protagonizaron este fin de semana un enfrentamiento marítimo en torno a la isla Pratas, un territorio controlado por Taipéi situado a unos 310 kilómetros al sureste de Hong Kong, en medio del aumento de las tensiones entre ambas partes.

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Chongqing (China).- Al menos tres personas murieron y otras 17 permanecen desaparecidas tras las lluvias extremas registradas el pasado fin de semana en el distrito de Yongchuan, en el término municipal de la localidad central china de Chongqing, informó la agencia estatal Xinhua.

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Montevideo.- La directora de la división de Asuntos de Género de la Cepal, Ana Güezmes, y la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira, encabezan en Montevideo el encuentro 'Economía del Cuidado y Trabajo Decente: Escenarios y Recomendaciones para América Latina y el Caribe'.

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Ciudad de México.- Organizaciones civiles entregan el premio Breach/Valdez de periodismo y derechos humanos con el que reconocen la labor de las personas que ejercen el periodismo en México, uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión en el mundo.

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La Haya.- No hay armas, pero sí puertas blindadas, un libro de Pérez-Reverte, películas, partidas de mesa empatadas y, en la cocina común, un salmón descongelándose junto a una sartén sucia: así transcurre la vida cotidiana en el Centro de Detención de la Corte Penal Internacional (CPI), donde aguardan juicio algunos acusados de los peores crímenes del planeta.

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Buenos Aires.- El presidente argentino, Javier Milei, participa este lunes de una ceremonia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para conmemorar el 215 aniversario de la Revolución de Mayo de 1810.

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Rabat.- Entre balidos, regateos y compradores que arrastran sus corderos, los mercados marroquíes vuelven a llenarse de familias en busca del animal perfecto para la fiesta musulmana de Aid al Adha, una celebración que recupera este año su pulso habitual tras la suspensión en 2025 por la sequía.

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Aceh (Indonesia).- Musulmanes acudieron este lunes a un mercado de venta de carne como parte de los preparativos para la celebración de la festividad Eid al-Adha, también conocida como la Fiesta del Sacrificio.

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Hanói.- Las regiones del norte y centro de Vietnam se han visto afectadas por una intensa ola de calor, con temperaturas que se prevé superen los 40 grados Celsius.

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Beckenham (R.Unido).- Entrevista a Chadi Riad, del Crystal Palace.

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Londres.- El portero español David Raya analiza la conquista de la Premier League y la inminente final de la Liga de Campeones, además de su lucha por la titularidad en la selección española.

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cdp/aca/EFE

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