El Ibex 35 abre la sesión con un alza del 1,3% y supera los 18.200 puntos, con el petróleo a la baja

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes con un avance del 1,29% que ha llevado al selectivo madrileño a superar los 18.200 puntos y cotizar en 18.216,20 enteros ante las esperanzas de un próximo acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, que provocaban que el precio del crudo Brent bajase casi un 5%.

En concreto, el precio del Brent caía hasta un 4,9%, llegando a cotizar el barril de petróleo de referencia para Europa en 98,48 dólares, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 91,5 dólares, tras abaratarse un 5,3%.

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El presidente norteamericano, Donald Trump, ha asegurado este domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo "de principios"; un primer paso al fin definitivo de la guerra y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, por donde circulaba, antes de la guerra, una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Sin embargo, Trump ha avisado de que en ningún caso firmará un acuerdo precipitado porque "ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien". "Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva", ha asegurado Trump en su plataforma Truth Social, "pero he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestra parte".

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En este contexto, el selectivo Nikkei 225, principal índice de referencia de la Bolsa de Tokio, ha cerrado la sesión de este lunes por encima del umbral de los 65.000 puntos por primera vez desde que empezó a calcularse en 1950 ante la esperanza del mercado de una inminente solución al conflicto en Oriente Próximo.

En el terreno nacional y en el ámbito 'macro', el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presidirá una reunión de alto nivel, a la que acudirán otros miembros del Ejecutivo y los agentes sociales, para hacer seguimiento del impacto económico y social de la guerra de Irán.

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En el plano empresarial, la socimi de oficinas Árima Real Estate ha comunicado que baraja proponer a su junta general de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 26 de junio en primera convocatoria, el pago, este año, del primer dividendo de su historia. De su lado, Amper ha informado que ha adquirido los activos y capacidades tecnológicas de la firma valenciana Zeleros por cerca de un millón de euros.

Por su parte, OHLA obtuvo un resultado neto atribuido de 7,8 millones de euros en el primer trimestre, frente a las pérdidas de 21,8 millones del mismo periodo de 2025.

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En la apertura de la sesión del lunes en la Plaza de la Lealtad, el único valor bajista en los primeros instantes de negociación era Repsol (-2,3%). En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a IAG (+3,3%), BBVA (+2,1%) y Santander (+2,07%).

En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con subidas (+0,2%), mientras que el Dax de Fráncfort crecía un 1,1% y el parisino Cac 40 se alzaba un 1%.

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En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,412% tras decrecer un 1,6%. Respecto a las divisas, el euro se revalorizaba un 0,4% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1644 dólares.