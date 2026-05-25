Líder opositora bielorrusa visita Ucrania en medio de tensión entre Minsk y Kiev

Kiev, 25 may (EFE).- La líder de la oposición bielorrusa en el exilio Svetlana Tijanóvskaya ha comenzado este lunes su primera visita a Ucrania, en medio de las advertencias de Kiev sobre una posible participación directa de Minsk en la agresión militar rusa y después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, hablara el domingo con su homólogo bielorruso, Alexandr Lukasehnko, por primera vez en cuatro años.

Tijanóvskaya empezó su viaje a Ucrania con una visita a la tumba en un cementerio de Kiev de María Zaitseva, una joven bielorrusa que participó en las protestas contra Lukashenko en su país y murió el año pasado en el frente combatiendo en las filas del Ejército ucraniano contra los rusos.

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“Para mí, María es un símbolo de una nueva generación de bielorrusos. Gente que entiende que la libertad de Bielorrusia y la libertad de Ucrania son inseparables”, dijo la líder opositora bielorrusa, que recordó que muchos bielorrusos contrarios a Lukashenko se han unido a las fuerzas ucranianas como hizo Zaitseva.

La visita de Tijanóvskaya a Kiev escenifica la mejora de las relaciones de Ucrania con una oposición bielorrusa que la administración del presidente Volodímir Zelenski trató en ciertos momentos con desconfianza por su percibida ambigüedad en cuestiones centrales del conflicto ruso-ucraniano como la anexión rusa de Crimea.

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Llega además en un momento en el que Kiev está reforzando la protección de su frontera con Bielorrusia, después de que Zelenski haya advertido en repetidas ocasiones en los últimos días de supuestas presiones del Kremlin a Lukashenko para que este último implique activamente a su Ejército en la guerra contra Ucrania.

Rusia y Bielorrusia llevaron a cabo la semana pasada en territorio de Minsk ejercicios militares nucleares con armamento capaz de portar munición nuclear.

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El presidente francés Emmanuel Macron habló este domingo por primera vez en más de cuatro años con Lukashenko, según informó el servicio de prensa de éste último, según el cual hablaron de "temas regionales", entre otros.

Minsk permitió a las fuerzas del Kremlin utilizar su territorio para invadir Ucrania desde el norte al comienzo de la invasión. El Ejército bielorruso no ha participado sin embargo en las acciones militares contra Ucrania hasta el momento. EFE

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