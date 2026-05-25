Agencias

Irán afirma que el acuerdo con EE.UU. no es inminente pese a los avances logrados

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Teherán, 25 may (EFE).- Irán afirmó este lunes que la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente pese a los avances en las negociaciones de paz debido a lo que consideró “cambios frecuentes” en las posturas de los responsables estadounidenses.

“Es cierto que hemos llegado a conclusiones sobre muchas cuestiones en discusión, pero eso no significa que la firma de un acuerdo sea inminente”, aseveró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

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El portavoz reiteró además que las negociaciones en estos momentos están centradas en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní, cuestión que se dejará para más adelante. EFE

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