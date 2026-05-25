OHLA gana 7,8 millones de euros en el primer trimestre, frente a pérdidas en 2025, y dispara su Ebitda

OHLA obtuvo un resultado neto atribuido de 7,8 millones de euros en el primer trimestre, frente a las pérdidas de 21,8 millones de euros del mismo periodo de 2025, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo de construcción prosigue así su senda positiva en los primeros compases de este año después de que en 2025 volviera a beneficios tras registrar en 2024 unos 'números rojos' de 49,9 millones de euros.

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La compañía ha atribuido el incremento de su beneficio al "sólido" desempeño de la cartera, la eficacia de su plan de ahorro de costes de estructura y la ausencia del impacto contable extraordinario sobre los gastos financieros derivado de la recapitalización en 2025.

Las ventas de OHLA alcanzaron los 914,7 millones de euros entre enero y marzo, un 0,5% menos que en el primer trimestre de 2025, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se disparó un 90,9%, hasta los 48,3 millones de euros, incluyendo en ambos casos su división discontinuada de servicios.

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La cartera total de OHLA a cierre de marzo se situó en 10.061,1 millones de euros (+3,3%), mientras que la cartera a corto plazo alcanza los 8.414 millones de euros, representando una cobertura de actividad de 29,3 meses de ventas, mejorando los 28,2 meses a diciembre de 2025.

OHLA finalizó el primer trimestre del año con una posición total de liquidez con recurso de 613,0 millones de euros. "Esta posición de liquidez está prevista en el presupuesto interno del año, mejorando en los sucesivos trimestres, para acabar siendo la actividad generadora de caja", subraya la compañía.

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