Agencias

La OMS eleva a más de 900 los casos sospechosos o confirmados de ébola en la RDC

Guardar

Ginebra, 25 may (EFE).- Los casos sospechosos o confirmados de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se elevan ya a más de 900, incluyendo 101 en los que la presencia del virus se ha identificado en los laboratorios, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó las dificultades para atender el brote en la provincia de Ituri, epicentro de la crisis, donde una de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y una de cada cinco es desplazada interna.

PUBLICIDAD

"La violencia está obligando a la gente a huir, incluidos trabajadores sanitarios y humanitarios, lo que está dificultando gravemente los esfuerzos para ampliar el rastreo de contactos del ébola e identificar las infecciones con la suficiente antelación como para proporcionar apoyo", subrayó.

Un total de 204 "muertes probables" se han registrado hasta la fecha por la epidemia declarada el pasado día 15, según informó el sábado el Gobierno congoleño. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Al menos dos civiles muertos tras ataques ucranianos con drones y misiles

Infobae

El alcalde de Cracovia es destituido en referéndum municipal, en un revés para Tusk

Infobae

Pakistán afirma que "las cosas avanzan en la buena dirección" para un acuerdo entre EEUU e Irán

Pakistán afirma que "las cosas avanzan en la buena dirección" para un acuerdo entre EEUU e Irán

Kiko Rivera deja en el aire si dará los enseres de su padre a Fran y Cayetano para acercarse a ellos

Kiko Rivera deja en el aire si dará los enseres de su padre a Fran y Cayetano para acercarse a ellos

Rubio destaca apoyo regional a la última propuesta de EEUU a Irán y se muestra esperanzado con reabrir Ormuz

Rubio destaca apoyo regional a la última propuesta de EEUU a Irán y se muestra esperanzado con reabrir Ormuz