La argentina Maitena, primera mujer en ganar el Premio de Humor Gráfico Quevedos

Alcalá de Henares (España), 25 may (EFE).- La historietista argentina Maitena Burundarena se convirtió este lunes en la primera mujer en recibir el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos, en su edición 2025, convocado por la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares (FGUA) y dotado con 30.000 euros.

El jurado otorgó el premio a Maitena "por su innovación y originalidad en el lenguaje humorístico, su impacto cultural y social, su proyección internacional y especialmente iberoamericana, y por su calidad y consistencia en la trayectoria".

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La dibujante afirmó a EFE que a través del humor se pueden contar de otra manera estados, como la furia, la vergüenza, el rencor y hasta la miseria humana.

"Me gusta mucho esa frase de Raymond Queneau que dice que el humor es una tentativa de limpiar la estupidez", dijo.

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Sobre la importancia del humor para acercar culturas y formas de entender el mundo, Maitena enfatizó en la exposición con decenas de sus trabajos, ubicada en la Capilla del Oidor en Alcalá de Henares (Madrid), que "logra que las personas se rían juntas, une".

En este sentido, al obtener este Premio Iberoamericano aseguró que "cuando los pueblos hablan el mismo idioma pueden leerse y reírse, hay un acercamiento que hace que, por más que vivamos en otros países y a veces países que son otros mundos, todos sufrimos y somos felices por las mismas cosas".

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La forma de trabajar de Maitena siempre es la misma, dentro de sus posibilidades, ya que los lunes escribe para todos los demás días de la semana, pero "el problema que tiene eso es que la actualidad política es tan sorpresiva y explosiva que lo que escribiste para el miércoles, cuando lo dibujas a veces ya no sirve", explicó.

La dibujante admitió también hacer muchos bocetos antes de llegar a la obra final; después los pasa a tinta y más tarde los pinta.

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Aunque hace un tiempo realizaba el proceso con tinta, pluma y acuarelas, actualmente se vale de un iPad: "Es el mismo proceso pero mucho más rápido y menos sucio", aseguró.

Ser la primera ganadora del Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos, galardón que recogieron otros profesionales como Quino, El Roto y Forges, no es algo que pase desapercibido para Maitena.

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Desde su punto de vista, ser la primera mujer en hacerse con este reconocimiento "también habla de una posición política muy interesante en esta época tan reaccionaria donde la misoginia avanza y los derechos de la mujer parecen una amenaza". EFE

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