Trump respaldó a Takaichi ante las críticas de Xi durante cumbre, según medios japoneses

Tokio, 24 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, cuando el mandatario chino, Xi Jinping, la criticó durante la cumbre Washington-Pekín celebrada a mediados de mes, según informó este domingo el diario nipón 'Yomiuri Shinbum'.

Fuentes gubernamentales consultadas por el citado periódico revelaron que Xi apuntó directamente a Takaichi y al presidente de Taiwán, William Lai, como amenazas a la paz regional, e instó a Trump a no apoyarles. En respuesta, según dichas fuentes, el inquilino de la Casa Blanca opinó que la jefa del Gobierno nipona no es una líder que merezca críticas.

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Un alto funcionario del Ejecutivo japonés consideró que las declaraciones de Trump ante Xi demuestran su confianza en Takaichi, evidenciando la unidad de Tokio y Washington ante Pekín, añadió 'Yomiuri Shinbum'.

Cuando Trump recibió a Takaichi en la Casa Blanca en marzo, el presidente estadounidense, que reconoció que las relaciones bilaterales entre ambos países asiáticos "están algo tensas", adelantó que tenía la intención de "elogiar a Japón" en su cumbre con Xi.

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Tras concluir su visita a China a mediados de este mes, Trump llamó a Takaichi desde el 'Air Force One'. "Estamos profundamente agradecidos por el enorme apoyo que hemos recibido de ellos", dijo la 'premier' en declaraciones a la prensa tras la conversación telefónica, pero no reveló ningún detalle al respecto.

Pekín y Tokio mantienen una disputa desde noviembre del año pasado, cuando Takaichi dijo durante una sesión parlamentaria que un ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón, lo que justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas (el Ejército).

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Los comentarios enfurecieron a las autoridades chinas, que reaccionaron pidiendo a sus ciudadanos evitar los viajes al archipiélago, junto a otras represalias económicas y culturales. EFE