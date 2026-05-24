Católica se reencuentra con el triunfo y se aprovecha del empate entre Cuenca y Liga

Guayaquil (Ecuador), 23 may (EFE).- Universidad Católica se reencontró este sábado con el triunfo, lo hizo por 1-2 sobre Orense en la Liga Pro de Ecuador y aprovechó el empate 1-1 entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito para sostenerse en la segunda plaza.

Eddy Mejía adelantó a la Católica, pero salió expulsado al minuto 39. El Orense empató a través de Bryan Villán, pero el goleador de la Católica, Byron Palacios, anotó de penalti el gol del triunfo católico, que le permitió llegar a 26 puntos en la tabla.

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Por su parte, el Deportivo Cuenca y Liga de Quito no pasaron del empate, que los frenó en sus aspiraciones por aproximarse al primer puesto de la liga, en manos del campeón defensor, Independiente del Valle, que tiene 34 puntos.

El atacante Jorge Ordóñez anotó para el cuadro cuencano y el paraguayo Rodney Redes logró el empate para Liga, por lo que ambos se quedaron con 24 unidades pero el cuadro capitalino cuenta con mejor diferencia de goles.

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Entretanto, el Mushc Runa firmó un empate 2-2 ante el Guayaquil City con una destacada actuación del centrocampista argentino naturalizado ecuatoriano, Damián Díaz, autor de un doblete en favor del City, mientras Ronie Carrillo y Elvis Velasco anotaron los tantos del Mushuc Runa.

El empate sostuvo por la mitad de la tabla a ambos equipos: el City está noveno con 19 unidades y Mushuc Runa es décimo con 17 puntos.

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La decimocuarta fecha continuará este domingo cuando se enfrenten Técnico Universitario-Leones del Norte; Emelec-Macará; Delfín-Barcelona y concluirá el lunes con el partido Aucas-Manta. EFE