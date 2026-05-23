Cuba acusa a EEUU de "insistir en manipular la labor solidaria” de las misiones médicas

La Habana, 23 may (EFE). – El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseveró este sábado que EE.UU. “insiste en manipular la labor solidaria” de las brigadas médicas de la isla en el exterior al evocar en esta jornada el 63 aniversario del inicio de estas misiones.

“Cuando el gobierno de EE.UU. insiste en manipular la labor solidaria y humanista de nuestros cooperantes, y amenaza a los Estados receptores, reiteramos nuestro compromiso de mantener nuestra cooperación médica y apoyar a quienes apuestan por la salud como un derecho para todas las personas”, escribió Rodríguez en sus redes sociales.

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La primera brigada médica cubana llegó a Argelia en una fecha como hoy pero de 1963. Desde entonces -según datos oficiales- estos programas de la isla han llevado a más de 600.000 profesionales a 165 países.

El jefe de la diplomacia cubana, señaló que, en esta jornada, se conmemora “el 63 aniversario del inicio de la colaboración médica cubana” como demostración de la nación caribeña del “compromiso solidario con la justicia social y la salud de los pueblos del mundo”.

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Esas misiones han sido uno de los focos de la política de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump hacia Cuba, que ha provocado que en los últimos meses, Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana, y Trinidad y Tobago hayan suspendido su cooperación médica con la isla, bajo presión de Washington.

En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el pasado mes de abril, “vulneraciones” de carácter estructural de “derechos laborales, sindicales, y de movilidad humana” de los profesionales integrantes de las misiones médicas de Cuba en el exterior.

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No obstante, la CIDH reconoce la relevancia de la labor del personal de salud cubano de estos mecanismos “en la provisión de servicios esenciales para poblaciones en situación de vulnerabilidad” y "contribuye al fortalecimiento de sus sistemas públicos en contextos donde la atención médica resulta limitada o insuficiente".

Además, pese a los cuestionamientos sobre sus condiciones laborales, los médicos obtienen un salario en dólares mejor que el que obtendrían en su país y el Gobierno cubano genera divisas (que asegura emplear en su propio sistema sanitario).

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Sin embargo, de acuerdo con ONG como Prisoners Defenders, La Habana se queda con un promedio del 85 % del pago de los países anfitriones, retiene los pasaportes de los médicos en el exterior y penaliza a aquellos que dejan la misión antes del tiempo pactado.

El informe de 2024 sobre la trata de personas del Departamento de Estado sitúa los ingresos de Cuba por la exportación de servicios profesionales entre los 6.000 y los 8.000 millones de dólares (5.150 y 6.975 millones de euros).

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