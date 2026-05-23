Agencias

Estados Unidos realiza simulacro de evacuación en su embajada en Caracas

Guardar

Caracas, 23 may (EFE).- Estados Unidos comenzó este sábado el simulacro de evacuación de su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática, constató EFE.

El simulacro, que se realiza "ante eventuales situaciones médicas" o catástrofes, comenzó pasadas las 10:00 hora local (14.00 GMT), y fue autorizado el jueves por el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Expulsan a 23 sordomudos israelíes de Cisjordania en reunión con amigo palestino

Infobae

Panamá se solidariza con China por explosión en una mina que deja al menos 90 muertos

Infobae

Pakistán afirma que hay "avances alentadores" para un acuerdo final entre EE. UU. e Irán

Infobae

Cuba acusa a EEUU de "insistir en manipular la labor solidaria” de las misiones médicas

Infobae

Un calor de pleno verano continuará este domingo con temperaturas de hasta 36ºC

Un calor de pleno verano continuará este domingo con temperaturas de hasta 36ºC