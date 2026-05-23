Un militar israelí muerto en un ataque de un dron en el norte de Israel

Un militar israelí ha muerto este viernes en un ataque de un dron cerca de la frontera de Israel con Líbano, según han informado este sábado las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.

"Se ha autorizado la publicación del nombre del militar de las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel cuya familia ya ha recibido notificación", ha indicado el Ejército israelí en referencia al sargento Noam Hamburger, de 23 años.

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Hamburger, originario de Altit, estaba en el 9º Batallón de la 401ª Brigada desplegado en el norte de Israel cuando se produjo el ataque, en el que además dos militares más resultaron heridos, uno de ellos de gravedad y el otro leve.

Los militares heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y sus familias fueron notificadas.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha trasladado sus condolencias a la familia de Hamburger, quien "cayó cerca de la frontera norte". "Combatió heroicamente para defender a nuestras comundiades y ciudadanos de la organización terrorista Hezbolá", ha destacado.

Hamburger es el noveno militar israelí muerto en ataques de las milicias libanesas desde el inicio del precario alto el fuego pactado entre Hezbolá e Israel y el 22º desde la escalada en Líbano producto de la ofensiva militar israelí y estadounidense sobre Irán que comenzó el 28 de febrero.

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Mientras, fuentes libanesas elevan a diez los fallecidos en ataques israelíes en suelo libanés durante la jornada del sábado. Además, un militar libanés ha resultado herido en Nabatiye. Desde el 2 de marzo han muerto 3.123 personas y 9.506 han resultado heridas, según el último balance del Ministerio de Sanidad libanés.