Suecia y EEUU aprovechan la reunión de la OTAN para estrechar lazos en tecnología

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se han reunido este viernes en Helsingborg, Suecia, para cooperar en materias tecnológicas y científicas tras la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN.

Ambos líderes han coincidido en la importancia de incrementar la cooperación bilateral en materia de Defensa, incluyendo el fortalecimiento de la base industrial de defensa transatlántica, en medio de las críticas de Estados Unidos hacia la organización.

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De esta manera, el mandatario estadounidense se ha reunido a su vez con la ministra sueca de Asuntos Exteriores, Maria Malmer Stenergard, para firmar el Acuerdo de Prosperidad Tecnológica entre ambos países, que impulsará la cooperación científica y técnica en inteligencia artificial, biomedicina, computación cuántica, fabricación avanzada, espacio y otros campos críticos.

"Este Acuerdo de Prosperidad Tecnológica abrirá nuevas posibilidades para nuestra seguridad y prosperidad compartidas. Al aprovechar nuestros intereses comunes y fortalezas complementarias, este memorando profundizará la cooperación entre nuestras empresas e impulsará el crecimiento económico. Ya sea en inteligencia artificial, conectividad, innovación en defensa o el sector espacial, somos más fuertes cuando trabajamos juntos", ha declarado la ministra en una rueda de prensa.

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Por otro lado, Rubio ha definido al país nórdico como un "aliado ejemplar" y ha reconocido que la OTAN "recibe mucha atención últimamente", aunque cree que la conexión entre Estocolmo y Washington es una "sociedad muy creativa e innovadora".

"Esta es una sociedad muy creativa e innovadora, con gente muy creativa e innovadora, y juntos en este acuerdo y en lo que hemos podido hacer --ustedes también fueron los primeros en firmar Pax Silica-- demuestra que vamos a construir lo que ya es un legado y una historia compartida de cooperación en los campos de la tecnología y la innovación para ser aún más competitivos en los años venideros", ha matizado Rubio.

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