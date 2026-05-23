Delcy Rodríguez anuncia más excarcelaciones mientras ONG exigen que se cumplan todas

Caracas, 22 may (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que en las "próximas horas" se alcanzarán las quinientas excarcelaciones de presos políticos, en medio de un nuevo proceso de liberaciones, mientras que varias ONG han exigido que se cumpla con esta promesa, luego de denunciar que solo se han puesto en libertad a menos de cincuenta personas.

"Sé que vamos a superar las quinientas liberaciones en las próximas horas", aseguró la mandataria encargada en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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En el acto participaron el fiscal general, Larry Devoe; la defensora del pueblo, Eglée González Lobato; el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, así como el diputado y presidente de la comisión de seguimiento de la ley de amnistía, Jorge Arreaza.

Delcy Rodríguez señaló que estos son casos que no estaban enmarcados en la ley de amnistía, promulgada en febrero pasado, por lo que tuvieron "un proceso distinto", a través de la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

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Así mismo, la jefa de Estado encargada dijo que bajo estos dos esquemas se han hecho consultas con ONG y universidades, que no precisó, que los ha llevado a un proceso "hasta ahora de 395 liberaciones".

Por otra parte, Rodríguez aseguró que un total de 8.740 personas han recibido la libertad plena desde febrero pasado con la ley de amnistía.

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Cumplir con promesas

ONG venezolanas llamaron este viernes a las autoridades de Venezuela a cumplir con las trescientas excarcelaciones de presos políticos prometidas para esta semana, luego de que los registros de diversas organizaciones indicaran que las liberaciones están rondando cerca del 10 % de este total.

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Las organizaciones defensoras de derechos humanos manejan diversas cifras sobre el total de presos políticos excarcelados.

Según Justicia, Encuentro y Perdón, unos 43 han sido excarcelados esta semana, tras el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien aseguró que trescientas personas saldrían antes de este viernes.

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No obstante, la ONG Foro Penal aseguró en X que las excarcelaciones de esta semana se mantienen en 38.

"Recordamos que este tipo de pronunciamientos públicos genera enormes expectativas tanto en las personas detenidas arbitrariamente como en sus familiares, por lo que su incumplimiento representa una nueva y cruel afrenta a su dignidad humana", indicó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en un mensaje en X.

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En esta nueva ronda de liberaciones, salieron de la cárcel tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas que fueron condenados a treinta años de prisión por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

También salió de prisión el opositor Nervins Sarcos, exalcalde del municipio Colón del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), quien estuvo detenido durante dieciséis meses, acusado, según el Gobierno, de presuntos vínculos con el "tráfico de estupefacientes" y "mafias" que "operan" en esa región.

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Igualmente, fueron liberadas una adolescente de dieciséis años y Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a veinticuatro años de prisión por presuntamente formar parte de un ataque marítimo fallido contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro en mayo de 2020.

Reforma judicial

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En este contexto, la jefe encargada del Ejecutivo venezolano anunció este viernes que el próximo 1 de junio comenzará la consulta nacional para reformar la Justicia penal del país suramericano.

Rodríguez dijo que en un primer diagnóstico encontraron tres grandes desafíos: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que un 68 % de las personas encarceladas en el país son de los estratos económicos y sociales "menos favorecidos".

Así mismo, denunció que actualmente hay jueces que piden "comisiones" o extorsionan para otorgar medidas de libertad.

Sobre el retardo procesal, Rodríguez indicó que firmó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que aumentó la cantidad de magistrados de 20 a 32, por lo que dijo que espera que esto incida en mayor actividad judicial.

En abril pasado, la mandataria encargada instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los "males que persisten" en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

Caracas, 22 may (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que el próximo 1 de junio comenzará la consulta nacional para reformar la Justicia penal del país suramericano, que busca superar desafíos como el retardo procesal.

"Todo el sistema de justicia penal en Venezuela se articula con un único fin, que es lograr una reforma donde la justicia alcance para todos los venezolanos", indicó Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria dijo que en un primer diagnóstico encontraron tres grandes desafíos: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales "menos favorecidos".

Asimismo, denunció que actualmente hay jueces que piden "comisiones" o extorsionan para otorgar medidas de libertad.

Sobre el retardo procesal, Rodríguez indicó que firmó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que aumentó la cantidad de magistrados de 20 a 32, por lo que dijo que espera que esto incida en mayor actividad judicial.

Igualmente, la presidenta hizo un llamado para que no se politice ni se partidice este proceso de consulta para la reforma de la justicia en el país suramericano.

"Yo pido que no haya utilización ni política ni partidista de un proceso que busca genuinamente la transformación del sistema penal en nuestro país", subrayó.

En abril pasado, Rodríguez instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los "males que persisten" en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.