Bolivia niega una crisis de Gobierno y anuncia un corredor humanitario ante los bloqueos en La Paz

El Gobierno de Bolivia ha rechazado este viernes que los recientes cambios en el gabinete respondan a una crisis interna y ha defendido que se trata de una reorganización puntual decidida por el presidente del país, Rodrigo Paz, en el marco de sus atribuciones constitucionales.

Así lo ha defendido el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, durante una rueda de prensa en la que ha señalado, además, que las últimas modificaciones en el seno del Ejecutivo responden a una decisión exclusiva del jefe de Estado y enmarcada en una nueva etapa de su Administración. "Esto se realiza en función de las necesidades que su persona tiene como presidente en esta nueva etapa de gobierno", ha defendido en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Noticias (ABI).

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Gálvez ha insistido en que la Constitución boliviana otorga al mandatario la potestad de designar y reorganizar a sus ministros y ha insistido en descartar una "crisis ministerial" dentro del Ejecutivo.

El portavoz ha manifestado asimismo la preocupación del Gobierno por los episodios de violencia registrados durante las movilizaciones de los últimos días y ha reivindicado el papel de los medios de comunicación como garantes del derecho a la información de la ciudadanía.

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En la misma línea, ha destacado además la actuación de las fuerzas de seguridad ante las protestas y ha denunciado que varios agentes han resultado heridos durante los operativos de contención de estas.

"Tenemos policías lastimados, algunos internados, y necesitamos que la población sepa que se trata de un trabajo muy profesional, respetando los Derechos Humanos, e insistiendo en la contención para no generar más violencia, pero que tiene un alto costo para nuestra Policía y la sociedad", ha señalado.

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En este contexto, Gálvez ha pedido a la ciudadanía --especialmente, a los sectores críticos con el Gobierno-- que evite recurrir a actos violentos contra uniformados y civiles, al considerar que "esta no es una opción democrática en ninguno de los términos".

El portavoz ha puesto también en valor las movilizaciones celebradas en distintos puntos del país en respaldo al sistema democrático, el orden constitucional y el Gobierno de Paz.

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"Hemos sido testigos de manifestaciones en todos los departamentos, incluidos La Paz, que muestran que la inmensa mayoría de los bolivianos repudia toda forma de violencia y apuesta por el ejercicio pleno de la democracia", ha celebrado, al tiempo que ha agradecido el compromiso democrático mostrado por la población.

Por otro lado, el Ejecutivo ha anunciado la puesta en marcha --a partir de este sábado-- de un corredor humanitario identificado con banderas blancas para facilitar la entrada de alimentos, medicamentos, oxígeno y otros suministros esenciales hacia las ciudades de La Paz y El Alto, afectadas por los bloqueos.

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Finalmente, el Gobierno ha reiterado su llamamiento al diálogo y ha informado de que ha convocado para este domingo 24 de mayo a la Federación de Trabajadores Campesinos "Túpac Katari", además de anunciar la celebración de un Consejo Nacional y Económico prevista para el miércoles 27 de mayo.

Manifestaciones y bloqueos han protagonizado las últimas semanas en este país andino, si bien la Policía boliviana ha anunciado que ha logrado habilitar un corredor para liberar al menos 70 cisternas cargadas con gasolina y diésel que habían estado retenidas en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata, en El Alto, y que servirán para distribuir combustible a las estaciones de servicio de La Paz y El Alto, según ha recogido el diario boliviano 'La Razón'.

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Las movilizaciones siguen marcando la actualidad sociopolítica de Bolivia, donde indígenas, campesinos y sindicalistas han llegado a asediar La Paz para exigir la dimisión del presidente, Rodrigo Paz, en medio de una coyuntura que ya registra cuatro muertes y más de un centenar de detenidos.