Agencias

Cancilleres de Irán y Cuba prevén asistir al Consejo de Seguridad de ONU la próxima semana

Guardar

Naciones Unidas, 22 may (EFE).- Los ministros de Exteriores de Irán y de Cuba, Abás Araqchí y Bruno Rodríguez, respectivamente, están en la lista de asistentes al debate abierto que celebrará el próximo martes el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad, según la más reciente actualización del calendario de la organización.

El debate, en el que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pronunciará el discurso inaugural, se hará bajo la presidencia rotatoria de China y también está previsto que asista el ministro de Exteriores del país asiático, Wang Yi.

PUBLICIDAD

Horas antes, la cancillería china había anunciado el viaje de Wang a Canadá este fin de semana antes de viajar a Nueva York, donde, según un comunicado, participará en el debate y también se reunirá con homólogos de otros países, sin ofrecer más detalles. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Libertad derrota 2-3 al líder ecuatoriano Independiente del Valle con doblete de Branda

Infobae

Ministro español sella en Uruguay la "reparación" del exilio con nuevas nacionalizaciones

Infobae

Las maracas de Rubén Blades, el legado que espera el director del Instituto Cervantes

Infobae

Mueren al menos cuatro personas y 38 quedan atrapadas tras un accidente en una mina de carbón en China

Mueren al menos cuatro personas y 38 quedan atrapadas tras un accidente en una mina de carbón en China

Perú incorpora a 2.500 observadores para vigilar la llegada de material electoral en Lima

Infobae