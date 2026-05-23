Se multiplican los esfuerzos diplomáticos para facilitar un acuerdo entre Irán y EE.UU.

Teherán, 23 may (EFE).- Los contactos diplomáticos en torno a las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos se han multiplicado en las últimas horas, con conversaciones entre los ministros de Exteriores de Catar, Turquía, Irak y Omán y su homólogo iraní en un intento de facilitar un acuerdo, mientras Teherán estudia la última propuesta de Washington.

Desde anoche, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, ha mantenido conversaciones telefónicas con sus homólogos de Turquía, Hakan Fidan; Irak, Fuad Husein; el primer ministro y ministro de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani; y el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, según informó la Cancillería iraní, sin dar más detalles.

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Araqchí también habló por teléfono con el secretario general de la ONU, António Guterres, a quien informó sobre el estado de las conversaciones de paz y el desarrollo de las negociaciones.

Estos contactos han tenido lugar mientras el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, que ejerce de mediador entre Irán y EE.UU., llegó anoche a Teherán y sostuvo un encuentro con el jefe de la diplomacia iraní para abordar la última propuesta estadounidense para firmar un acuerdo de paz.

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Su visita ha sido interpretada por algunos medios regionales como una señal de avances en las conversaciones, aunque el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, se mostró cauto en declaraciones a la televisión estatal el viernes y dijo que “aunque los viajes y contactos se han vuelto más intensos y frecuentes, forman parte de la continuidad del mismo proceso diplomático”.

“No podemos decir que hayamos llegado a un punto en el que un acuerdo esté cerca. La diplomacia requiere tiempo y las partes aprovechan cada oportunidad para transmitir sus puntos de vista”, afirmó Bagaei.

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El vocero de la diplomacia iraní indicó que las conversaciones se centran en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní quedarían para una fase posterior a un posible acuerdo de paz.

Bagaei había dicho el jueves que Teherán sopesa actualmente una nueva propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.

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El diplomático indicó que las dos partes trabajan sobre un texto de 14 puntos que presentó Irán hace varias semanas y que se han realizado varias rondas de “intercambio de mensajes” en busca de una fórmula que satisfaga a ambos países.

Según medios iraníes, la República Islámica ha pedido a EE.UU. el fin de la guerra en todos los frentes, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz para sellar un primer acuerdo y luego discutir sobre su programa atómico.

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Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el viernes en que Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y que el conflicto “se resolverá pronto”.

“Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto”, afirmó el mandatario durante un discurso ante simpatizantes en Suffern, en el estado de New York.

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Estados Unidos ha insistido hasta ahora en que Irán debe entregar los 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %, cercano al nivel militar del 90 %, además de aceptar severas restricciones a su programa nuclear.

Las partes también mantienen diferencias sobre la situación en el estrecho de Ormuz, bloqueado parcialmente por Teherán desde los primeros días de la guerra, a lo que EE.UU. respondió imponiendo un cerco naval sobre puertos y buques iraníes en la zona desde el 13 de abril.

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Irán busca formalizar el cobro de peajes por el tránsito marítimo a través del estrecho mediante un proyecto de ley aún pendiente de aprobación, y defiende su “jurisdicción” en el estratégico paso, donde asegura que los buques deben obtener autorización iraní para navegar.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió el viernes de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo y gas mundial antes de la guerra lanzada por Israel y EE.UU. contra Irán el 28 de febrero. EFE

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