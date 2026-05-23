Los rebeldes congoleños crean una "célula sanitaria" para contener el brote del ébola en el noreste del país

El Movimiento 23 de Marzo, grupo rebelde predominante en el noreste de República Democrática del Congo, ha anunciado la creación de una "célula sanitaria" para intentar contener la explosión de ébola que ha dejado hasta ahora casi 180 muertes sospechosas y 750 posibles casos en una región devastada por el conflicto, la falta de asistencia humanitaria y los constantes éxodos de población por los combates que están imposibilitando la gestión apropiada de este brote.

"Un virus formidable, de innegable poder destructivo, ante el cualningún cálculo político, ningún desacuerdo, ningún interés particular puede prevalecer sobre la absoluta necesidad de proteger a la población", ha manifestado el jefe de la Alianza del Río Congo, el brazo político de la milicia, Corneille Nangaa, en relación al brote declarado este mes en la provincia de Ituri, vecina de la región de Kivu donde los rebeldes controlan las capitales de sus dos provincias, Norte y Sur.

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Para el responsable del grupo, "ha llegado el momento de comprender que esta crisis trasciende las afiliaciones políticas, las divisiones y las oposiciones", en referencia al conflicto que enfrenta desde hace años al M23 con el Gobierno congoleño, cuyos tintes internacionales (el M23 recibe el auxilio de la vecina Ruanda mientras que el Ejército de RDC cuenta con la asistencia de Burundi) representan en sí mismos una amenaza de propagación adicional.

"El virus no elige a sus víctimas. Ataca indiscriminadamente. Por ello, hacemos un llamamiento a toda la población, a las autoridades locales, a los líderes comunitarios, al personal sanitario, a las organizaciones humanitarias y a todas las fuerzas activas para que se movilicen de inmediato y de forma integral contra esta epidemia", ha manifestado en una declaración publicada en redes sociales.

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Por ello, el M23 ha anunciado la creación de una "célula sanitaria de crisis" dirigida por el epidemiólogo Freddy R. Kaniki desde Goma, la capital de la provincia de Kivu Norte y gran bastión regional de los rebeldes, dentro de un nuevo protocolo de "estrategia de respuesta" en "colaboración con las autoridades locales, los líderes comunitarios, los actores sanitarios nacionales e internacionales y las organizaciones humanitarias".

El grupo "desea reafirmar su apertura a cualquier colaboración sincera, responsable y constructiva, independientemente de su origen, siempre que esté orientada a proteger a las poblaciones y garantizar una respuesta eficaz" y llamado a "la responsabilidad individual" de la población para "con unidad, vigilancia y determinación, detener esta amenaza".

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