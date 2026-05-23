La explosión en Shanxi, entre los accidentes mineros más graves de China en el siglo XXI

Pekín, 23 may (EFE).- La explosión registrada este viernes en la mina Liushenyu, en la provincia china de Shanxi (centro), que deja ya al menos 90 muertos, se ha convertido en uno de los accidentes mineros más graves de los últimos años en China, un país en el que se han registrado miles de muertes en el sector durante las últimas décadas.

Aunque la siniestralidad ha descendido, con más de 3.000 muertes registradas entre 2018 y 2023, un 53,6 % menos que en el lustro anterior, los grandes accidentes siguen repitiéndose en un sector clave para una economía que aún depende en gran medida del carbón.

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Estos son algunos de los accidentes más graves registrados en el siglo XXI:

13 de mayo de 2003.- Una explosión de gas en la mina Luling, en la provincia de Anhui (este), causa 86 muertos.

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28 de noviembre de 2004.- Una deflagración de gas metano en la explotación de Chenjiashan, en la provincia de Shaanxi (centro), deja 166 fallecidos.

14 de febrero de 2005.- Una explosión de gas en la mina Sunjiawan, en la provincia de Liaoning (noreste), provoca 214 muertos.

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7 de agosto de 2005.- Una inundación en la explotación Daxing, en la provincia de Cantón (sureste), causa 123 muertos.

27 de noviembre de 2005.- Una explosión de polvo de carbón en la mina Dongfeng, en la provincia de Heilongjiang (noreste), deja 171 fallecidos.

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17 de agosto de 2007.- Una inundación provocada por la rotura de un dique anega la mina Huayuan en Xintai, en la provincia de Shandong (este), y causa 181 muertos.

5 de diciembre de 2007.- Una explosión de gas metano en una mina de carbón en el condado de Hongtong, en la provincia de Shanxi (centro), deja 105 fallecidos.

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21 de noviembre de 2009.- Una explosión en la mina Xinxing, en la ciudad de Hegang, provincia de Heilongjiang (noreste), causa 108 muertos.

28 de marzo de 2010.- Una inundación en la mina Wangjialing, en Shanxi (centro), deja atrapados a 153 trabajadores. Los equipos de rescate logran salvar a 115, mientras el balance final se sitúa en 38 fallecidos.

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31 de julio de 2010.- Una explosión en una mina de carbón de Linfen, en la provincia de Shanxi (centro), deja 17 muertos y 20 heridos.

10 de noviembre de 2011.- Una explosión de gas en una mina situada en la localidad de Qujing, provincia de Yunnan (sur), deja 34 muertos. La explotación, de gestión privada, operaba sin licencia, según las autoridades.

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4 de diciembre de 2016.- China cierra una "semana negra" para la minería con más de 50 muertos en varios accidentes, entre ellos una explosión de gas en la región de Mongolia Interior (norte) que causa 32 fallecidos y otro siniestro en Heilongjiang (noreste) con 21 muertos.

4 de diciembre de 2020.- Una fuga de monóxido de carbono en unas instalaciones mineras de la ciudad de Chongqing (centro) deja 23 muertos. La explotación había sido cerrada dos meses antes y los trabajadores realizaban tareas de desmantelamiento.

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22 de febrero de 2023.- El colapso a cielo abierto de una mina en la región autónoma de Mongolia Interior dejó 53 muertos tras quedar sepultados decenas de trabajadores y maquinaria pesada por el derrumbe de una ladera.

22 de mayo de 2026.- La explosión de gas sucedida este viernes en la mina Liushenyu, en el distrito de Qinyuan de la localidad de Changzhi, provincia de Shanxi (centro), deja al menos 90 muertos, según el último balance difundido por medios estatales chinos. EFE

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