El presidente de Senegal cesa al primer ministro y disuelve el Gobierno tras tensiones

Nairobi, 23 may (EFE).- El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha cesado a su primer ministro, Ousmane Sonko, y ha disuelto el Gobierno tras meses de tensiones políticas, según un decreto del jefe del Estado publicado la pasada madrugada.

"El presidente de la República, su excelencia Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cesó en sus funciones al señor Ousmane Sonko, primer ministro, y, por consiguiente, a los ministros y secretarios de Estado que integraban el Gobierno", afirmó el secretario general de la Presidencia, Oumar Samba Ba, al leer el decreto en la televisión pública RTS.

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"Los miembros del Gobierno saliente son responsables de gestionar los asuntos de actualidad", añadió Ba, sin aclarar cuándo se constituirá el nuevo Ejecutivo.

Tras conocerse su destitución, Sonko escribió en la red social X: "Alhamdulillah (alabado sea Dios). Esta noche dormiré plácidamente en el barrio de Keur Gorgui", en Dakar, donde tiene su residencia.

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El despido se produjo horas después de su comparecencia ante la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), donde respondió a preguntas de los diputados.

"No soy un primer ministro que obedece ciegamente y acepta todo", llegó a declarar el ya ex primer ministro durante la sesión, en la que admitió "desacuerdos" con el presidente.

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La tensión entre Faye y Sonko, que llegaron al poder en 2024, se había intensificado en los últimos meses y sus diferencias políticas se habían hecho cada vez más públicas.

En una entrevista, el presidente advirtió hace tres semanas que podía destituir a su primer ministro si perdía la confianza en él.

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El presidente, de 46 años, debe su cargo en gran parte a Sonko, de 51, quien casi con toda seguridad habría asumido el puesto si no hubiera sido inhabilitado para concurrir a las elecciones presidenciales del 24 de marzo de 2024 debido a una condena por difamación.

Faye, una figura poco conocida hasta entonces, se presentó a esos comicios en sustitución de Sonko, en aquel momento líder opositor de Senegal, después de que su candidatura fuese rechazada por el Consejo Constitucional.

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Los dos fundaron en 2014 el partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef).

Tanto Faye como Sonko estuvieron detenidos desde mediados de 2023 y fueron liberados el 14 de marzo de 2024 en el marco de una amnistía para apaciguar las protestas por el aplazamiento de los comicios, previstos inicialmente el 25 de febrero de 2024.

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En poco más de una década, Pastef se convirtió en la segunda fuerza política de Senegal, especialmente por la popularidad de Sonko entre la juventud, su carisma público y su discurso "antisistema" y de denuncia del neocolonialismo francés. EFE