Los ministros de Comercio de Japón y China conversan en medio de las tensiones por Taiwán

Tokio, 23 may (EFE).- El ministro de Comercio de Japón, Ryosei Akazawa, informó este sábado de que mantuvo una breve conversación con su homólogo chino, Wang Wentao, en los márgenes de una cumbre regional en China, en el primer contacto ministerial conocido entre ambos países desde el aumento de las tensiones por Taiwán.

Akazawa confirmó en una comparecencia ante los medios de comunicación que inició una "breve conversación informal" con Wang antes de la cena ministerial del viernes, organizada en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en la ciudad china de Suzhou (este).

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Sin embargo, durante su intervención pública el ministro nipón se negó a comentar los detalles sobre la charla, alegando que se trató de un intercambio diplomático.

Por otro lado, el viceministro de Exteriores, Iawo Horii, que también asistió al foro junto a Akazawa, dijo que se había reunido por separado con Wang y que le había pedido que Pekín garantice la seguridad de los ciudadanos japoneses en China, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo.

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Su petición tiene lugar días después de que se produjera un ataque con cuchillo en un restaurante japonés en Shanghái, en el que dos hombres japoneses y una mujer china resultaron heridos. Las autoridades chinas, que señalaron que el atacante tenía un trastorno mental, aseguraron que se trató de un incidente aislado.

Pekín y Tokio mantienen una disputa diplomática desde noviembre del año pasado, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo durante una sesión parlamentaria que un ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón, lo que justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas (el Ejército).

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Los comentarios enfurecieron a las autoridades chinas, que reaccionaron pidiendo a sus ciudadanos evitar los viajes al archipiélago, junto a otras represalias económicas y culturales. EFE