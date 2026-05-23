Agencias

La producción petrolera de Latinoamérica y el Caribe subió un 11 % interanual en enero

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 22 may (EFE).- La producción petrolera en América Latina y el Caribe alcanzó en enero pasado los 361 millones de barriles, lo que representa un aumento de un 11 % respecto al mismo mes de 2025, informó este viernes la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), con sede en la capital ecuatoriana, Quito.

En el primer mes de 2026, Brasil, México y Venezuela concentraron un 70 % de la producción total de crudo, detalló la organización en un comunicado.

PUBLICIDAD

En su reporte, la Olacde también señaló que la producción de gas natural se elevó un 27 % en enero respecto al mismo mes de 2025, tras llegar a los 28.000 millones de metros cúbicos, con Argentina como el país líder regional, con una participación de un 21 %, principalmente por el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta.

Al país austral le siguieron Trinidad y Tobago, con un 20 %, que se consolidó como uno de los principales productores y exportadores de gas natural y gas natural licuado (GNL) de la región, y Brasil con un 13 %.

PUBLICIDAD

Este contexto se ve caracterizado por la expansión del gas de lutita y las operaciones 'offshore', añadió la organización.

En un segundo grupo se ubican Perú, con una participación de un 11 %; Venezuela con un 10 %, y Bolivia con un 9 %, países que "continúan desempeñando un papel relevante en el abastecimiento regional de gas natural".

Colombia, por su parte, aportó un 5 % de la producción regional, mientras que Ecuador participó con aproximadamente un 1 % del total.

La Olacde destaca, además, una creciente interconexión energética dentro de la región. Durante enero pasado, un 56 % de las importaciones de petróleo y un 59 % de las adquisiciones de gas natural fueron provenientes de mercados intrarregionales, "lo que indica una interdependencia cada vez mayor y un fortalecimiento significativo en los flujos comerciales dentro de la región".

En este contexto, la organización aseguró que avanza en el Proyecto Regional de Integración Gasífera Mercosur + Chile, en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), orientado a acelerar la armonización regulatoria, maximizar el uso de la infraestructura existente y fortalecer la seguridad energética mediante un mercado regional integrado de gas natural.

"El proyecto contempla estudios técnicos, normativos, financieros e infraestructurales destinados a ampliar la interconexión regional, facilitar nuevos corredores de suministro y reforzar la resiliencia energética de América del Sur frente a la volatilidad de los mercados internacionales", añadió la Olacde. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Estados Unidos pide a Venezuela avanzar en consultas con el sector privado sobre minería

Infobae

Unos 40 mil residentes evacuados en California ante el riesgo de una explosión de un tanque de químicos tóxicos

Unos 40 mil residentes evacuados en California ante el riesgo de una explosión de un tanque de químicos tóxicos

Al menos ocho muertos y 38 desaparecidos tras explosión en una mina en el centro de China

Infobae

Padre que perdió a dos de sus hijos en masacre en Honduras: "Nos sentimos aterrorizados"

Infobae

Temas del Día de Internacional del sábado, 23 de mayo de 2026 (02:00 GMT)

Infobae