Perú incorpora a 2.500 observadores para vigilar la llegada de material electoral en Lima

Lima, 22 may (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú reforzará la fiscalización de la jornada electoral del próximo 7 de junio con 2.500 observadores adicionales de contingencia que vigilarán la llegada del material de los comicios a los centros de votación en Lima y la aledaña provincia del Callo, después de las graves demoras que se registraron en la primera vuelta el pasado 12 de abril.

La máxima autoridad electoral del país andino informó este viernes que este grupo adicional se unirá a los 26.000 observadores que se distribuirán por todo el territorio para las segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde se enfrentarán la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

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El vocero de la Dirección de Fiscalización del JNE, Luis Ramos, explicó -al canal estatal TV Perú- que "la medida sin precedentes" de desplegar este grupo de 2.500 observadores busca reforzar los procedimientos de fiscalización y garantía de la transparencia y la legalidad del proceso electoral.

"Estos fiscalizadores tiene un nuevo tipo de perfil, su misión principal es hacer la fiscalización del arribo del material electoral a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao. Vamos a incorporar más de 2.500 fiscalizadores justamente para esta actividad", indicó Ramos.

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El portavoz agregó que una vez culminada su tarea de verificación, los fiscalizadores de contingencia irán a reforzar a los equipos de trabajo de los locales de votación.

Por otro lado, Ramos informó que estos días están fiscalizando la impresión de las cédulas de votación y el embalaje del material electoral que viajará al extranjero, y más adelante, vigilarán la llegada del material a los locales descentralizados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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El funcionario remarcó que observadores del JNE estarán a la espera del arribo del material electoral en los locales de votación y que una vez llegue, este sea bien almacenado hasta la jornada de votación.

La primera vuelta de las elecciones, realizada el 12 de abril, estuvo protagonizada por fallos logísticos como graves retrasos en la apertura de algunos centros de votación en Lima, donde la demora de la llegada del material electoral llegó a ser de varias horas.

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Incluso, en trece locales el material nunca llegó, por lo que las autoridades electorales extendieron los comicios al día siguiente, el lunes 13 de abril.

Estas irregularidades alimentaron la narrativa de fraude por parte de candidatos como el ultraderechista Rafael López Aliaga, quien desde la misma jornada electoral afirmó, sin pruebas sólidas, que se había orquestado un fraude en su contra. EFE

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