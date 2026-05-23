Los cancilleres de Irán y Cuba prevén asistir al Consejo de Seguridad de la ONU la próxima semana

Naciones Unidas, 22 may (EFE).- Los ministros de Exteriores de Irán y de Cuba, Abás Araqchí y Bruno Rodríguez, respectivamente, están en la lista de asistentes al debate abierto que celebrará el próximo martes el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad, según la más reciente actualización del calendario de la organización.

El debate, en el que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pronunciará el discurso inaugural, se hará bajo la presidencia rotatoria de China y también está previsto que asista el ministro de Exteriores del país asiático, Wang Yi.

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Horas antes, la cancillería china había anunciado el viaje de Wang a Canadá este fin de semana antes de viajar a Nueva York, donde, según un comunicado, participará en el debate y también se reunirá con homólogos de otros países, sin ofrecer más detalles.