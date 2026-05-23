Mueren al menos cuatro personas y 38 quedan atrapadas tras un accidente en una mina de carbón en China

Al menos ocho personas han fallecido y cerca de 40 más continúan atrapadas bajo tierra tras un accidente ocurrido este viernes en la mina de carbón de Liushenyu, ubicada en el condado de Qinyuan, provincia de Shanxi, en el norte de China.

De acuerdo con el último balance recogido por la agencia de noticias china Xinhua, hasta las 06.00 horas (hora local) de este sábado, un total de 201 personas han sido llevadas a superficie de forma segura, al tiempo que continúan las labores de rescate.

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Previamente, se había notificado el rescate de 157 personas, mientras otras 90 permanecían aún bajo tierra, incluidas 16 en estado crítico.

En el momento del incidente, producido en torno a las 19.29 horas (hora local) de este viernes, un total de 247 empleados se encontraban trabajando en la mina, cuyos niveles de monóxido de carbono "superaran los límites permitidos en una mina de carbón en la ciudad", según ha informado el mismo medio.

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Tras darse a conocer el suceso, el presidente chino, Xi Jinping, ha dado "importantes instrucciones" a los equipos desplegados sobre el terreno, a los que ha instado a hacer "todo lo posible" por encontrar y rescatar a las personas que continúan en paradero desconocido, así como a atender a todos los heridos.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la posible causa del accidente ni sobre las circunstancias del mismo.

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