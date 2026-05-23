Libertad derrota 2-3 al líder ecuatoriano Independiente del Valle con doblete de Branda

Guayaquil (Ecuador), 22 may (EFE).- El Libertad de Loja dio la sorpresa este viernes en el inicio de la decimoquinta fecha de la Liga Pro ecuatoriana al derrotar por 2-3 al líder Independiente del Valle con una destacada actuación de Vilington Branda, autor de un doblete.

El primer gol del encuentro llegó por medio del centrocampista Iván Zambrano, que apareció oportunamente por el costado izquierdo y, desde corta distancia, venció al portero colombiano Aldair Quintana.

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El empate del cuadro del Valle llegó gracias al defensa argentino Mateo Carabajal, que conectó un espléndido golpe de cabeza tras un tiro de esquina.

Luego, el centrocampista Youri Ochoa aprovechó un rebote concedido por el portero David Cabezas y, con un potente remate, marcó el segundo tanto de Independiente del Valle.

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Sin embargo, el conjunto lojano no renunció a la posibilidad de vencer al líder y encontró nuevamente el empate a través de Branda, que también anotó de cabeza tras otro tiro de esquina.

El contraataque fue el principal argumento ofensivo del equipo dirigido por el colombiano Juan Pablo Buch, y otra vez Branda apareció para marcar el tercer gol en el complejo deportivo El Valle de los Sueños, donde se levanta el estadio del Independiente.

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Pese a la derrota, Independiente del Valle se mantiene como líder absoluto con 34 puntos, mientras Libertad pasó al décimo puesto con 17 unidades.

La decimoquinta fecha continuará este sábado con los partidos Mushuc Runa-Guayaquil City, Orense-Universidad Católica y Deportivo Cuenca-Liga Deportiva Universitaria de Quito. EFE

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