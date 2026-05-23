Las maracas de Rubén Blades, el legado que espera el director del Instituto Cervantes

Ciudad de Panamá, 22 may (EFE).- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, adelantó este viernes a EFE que le gustaría recibir del cantautor panameño Rubén Blades sus maracas salseras que llevan estampada la bandera de Panamá, como legado a la Caja de las Letras de la institución española.

El Cervantes anunció esta semana que recibirá el sábado un legado de Rubén Blades, autor de la conocida canción de salsa 'Pedro Navaja', en el marco del Festival Centroamérica Cuenta que se celebra en la capital panameña, inmediatamente después de que el salsero participe en un coloquio con el premio Pulitzer estadounidense-dominicano Junot Díaz, en el cierre del evento literario que inició el lunes pasado.

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Montero indicó que en la institución española "le hemos hecho homenajes a cantautores como Joaquín Sabina, como Juan Manuel Serrato, y ahora nos interesa mucho hacer este homenaje a Rubén Blades y a toda la música centroamericana".

El poeta y ensayista español adelantó que Blades "nos va a legar algunas cosas, algún manuscrito de alguna canción que todos hemos bailado, pero a mí me hace mucha ilusión que nos dedique también las maracas".

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"Porque cuando hacemos exposiciones del patrimonio que custodia el Instituto Cervantes, pues está muy bien unir junto a la primera edición de un libro o el manuscrito de una canción, pues unir también algo que acerca la cultura a la vida y a nuestra imaginación", señaló.

Montero (1958, Granada) reconoce que está "muy contento" de recibir el legado de Blades para el Instituto Cervantes.

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Rubén Blades es licenciado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y de la Universidad de Harvard. Su carrera ha estado ligada a la música, el cine y la política y su canción 'Pedro Navaja' se convirtió en un gran éxito internacional, destaca en un comunicado el Instituto Cervantes.

Desde entonces ha grabado numerosos discos y ha colaborado con estrellas de la salsa y del rock, como Lou Reed, hasta convertirse en uno de los artistas más influyentes de América Latina, con más de cincuenta años de carrera musical.

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Destaca además que ha obtenido reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, o la Medalla de las Artes de la Universidad de Harvard, concedida por primera vez a un artista latinoamericano. En 1996 recibió el Premio Grammy al mejor artista latino tropical. EFE

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