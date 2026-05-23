Israel mata a 5 palestinos en un ataque con dron a un puesto policial en el norte de Gaza

Gaza, 23 may (EFE).- El Ejército israelí mató este sábado a cinco palestinos y, al menos, otra decena resultaron heridos tras un ataque con dron contra un puesto policial en la zona de Al Tuam (norte de la Franja de Gaza), informó la Media Luna Roja Palestina y fuentes médicas del Hospital Shifa.

Un dron israelí impactó con dos misiles en una tienda de campaña en la zona de Al Tuam, al noroeste de la ciudad de Jabalia, causando la muerte de estos miembros de seguridad gazatíes.

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Los fallecidos son Salem Adel Haniyeh (37 años), Mohammed Fathi Al-Ar (35), Hani Hamdi Al-Madhoun (35) Abdulhadi Hudi Jarboua (35) y Rami Mohammed Al-Hanawi (37).

Los heridos fueron trasladados al hospital de campaña Al Saraya de la Media Luna Roja Palestina, donde los equipos médicos les brindan ahora "atención de máxima prioridad", señaló la organización humanitaria.

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El Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre este último ataque contra la Franja.

Según Sanidad gazatí, dependiente de la Administración política de Hamás en la Franja, el número de muertos por fuego israelí en Gaza asciende a 72.783 desde octubre de 2023, en su mayoría mujeres y niños. Al menos 172.779 personas más han resultado heridas.

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Esta cifra está incompleta, ya que muchas víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, inaccesibles para las ambulancias y los equipos de rescate.

Desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, el número de muertos y heridos ha llegado a 895 y 2.677, respectivamente. Al menos 776 cuerpos también han sido recuperados de entre los escombros. EFE

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