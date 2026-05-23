Una veintena de activistas de la Global Sumud Flotilla llegan a Barcelona

Barcelona, 23 may (EFE).- Una veintena de activistas que formaban parte de la Global Sumud Flotilla han llegado este sábado a Barcelona, en el noreste de España, cinco días después de ser capturados cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Los activistas han empezado salieron por la Terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona - El Prat, ante unas 200 personas que se han agolpado con banderas de Palestina y pancartas que les daban la bienvenida.

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Los activistas, que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, han llegado en dos vuelos.

El primer vuelo provenía Ankara (Turquía) y ha aterrizado a las 12.30 horas, media hora antes de los previsto, mientras que el segundo partía de Düsseldorf (Alemania) y ha llegado a la capital catalana a las 11.49 horas, 10 minutos antes de los previsto.

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Entre las personas que han acudido a recibir a los activistas se encontraba el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el eurodiputado de Comuns Jaume Asens, entre otros representantes políticos. EFE

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