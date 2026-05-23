El Infoca extingue el incendio de Almería, donde se desplazaron seis medios aéreos

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio que se declaró sobre las 11,00 horas de este jueves en el paraje 'El Pocico' situado en la zona minera de La Vagoneta, que afecta a los términos municipales de Huércal de Almería y la capital.

Así, el fuego ha sido extinguido desde las 12,30 horas, según han trasladado en sus redes desde EMA Infoca, que señalaron que hasta seis medios aéreos se mantuvieron en la zona para sofocar el incendio.

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En concreto, se movilizaron dos helicópteros semipesados y un helicóptero pesado del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), así como dos aviones de carga en tierra y uno más de coordinación.

También actuaron contra el fuego tres grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo contra incendios, dos técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente y un técnico de extinción y un encargado, además de un camión autobomba y una unidad médica.

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En contexto, tras la extinción de este incendio y de otros más en Guadalcanal (Sevilla) a las 12,10 de este sábado, y de Canillas del Aceituno (Málaga) a las 13,10 horas, actualmente en Andalucía hay declarados ters, en concreto en Minas de Riotinto (Huelva), Almonte (Huelva) y Almadén de la Plata (Sevilla).

Por su parte, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha agradecido el "enorme trabajo" de más de 400 efectivos y 20 aeronaves movilizadas adscritas al Plan Infoca.

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Desde el puesto de mando avanzado instalado en la zona norte de la capital almeriense, la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, dio cuenta de las dificultades para frenar el avance de las llamas que se ven beneficiadas por las altas temperaturas y el viento en esta zona esencialmente de matorral y monte bajo.

Martín ha detallado que el fuego no ha alcanzado el término municipal de Enix aunque ha confirmado que durante la jornada de este jueves hubo un segundo foco de incendio, que quedó en conato, en el término municipal de Benahadux a raíz de que prendieran unos generadores, de modo que el Ayuntamiento llegó a activar su plan de emergencias al situarse en un espacio cercano a la población.

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Las altas temperaturas obligaron durante la jornada de este jueves a que dos bomberos tuvieran que ser "despejados" temporalmente, aunque luego volvieron a operar para frenar este fuego que se produce fuera del periodo de alto riesgo de incendios forestales, que arranca oficialmente el próximo 1 de junio.