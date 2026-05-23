Viena, 23 may (EFE).- El nuevo Gobierno de Hungría espera cumplir con todos los requisitos exigidos por la Unión Europea (UE) para desbloquear antes del próximo 31 de agosto los fondos comunitarios congelados por la deriva antidemocrática y la corrupción del anterior Ejecutivo del ultranacionalista Viktor Orbán.

Así lo afirmó este sábado la ministra de Exteriores húngara, Anita Orbán (no emparentada con Viktor Orbán), en una intervención en el foro de defensa Globsec que se celebra en Praga transmitida en directo a través de internet.

PUBLICIDAD

Confirmó en este contexto que su Gobierno, encabezado por el conservador Péter Magyar, viajará la próxima semana a Bruselas para abordar el proceso de descongelación de los citados fondos.

"Puedo confirmar que hay una reunión prevista para la semana que viene en Bruselas, que será una de una serie de reuniones" iniciada ya la semana pasada, señaló.

PUBLICIDAD

Subrayó que conseguir el acceso a los fondos de recuperación y resiliencia, que suman 10.400 millones de euros, es ahora la principal prioridad del equipo de Magyar, ya que dispone de un plazo breve de poco más de tres meses.

"Tenemos una fecha límite estricta: el 31 de agosto. Así que estamos trabajando para cumplir con ella. Necesitamos cumplir con todos los criterios y requisitos para entonces", admitió tras lamentar que ya se han perdido definitivamente 2.000 millones, por lo que Magyar no se quiere arriesgar a perder más.

PUBLICIDAD

Para lograr el objetivo, el país debe introducir rápidamente una serie de reformas exigidas por la UE que, a su vez, "requieren hacer muchas cosas" con "proyectos bien estructurados que cumplan con todos los criterios de transparencia y legalidad".

En resumen, "se trata de restablecer el Estado de derecho, y eso implica garantizar que el dinero se gaste de forma transparente y libre de corrupción", resumió la diplomática de 52 años, quien es también vice primera ministra.

PUBLICIDAD

Añadió que su Gobierno espera restablecer en el país, antes de la citada fecha, tanto la autonomía de las instituciones como la libertad de prensa.

Además, el Ejecutivo investigará exhaustivamente los gastos públicos realizados durante los gobiernos encabezados por Viktor Orbán.

PUBLICIDAD

"Lo dejamos absolutamente claro: investigaremos cada céntimo de dinero público gastado. Si vemos señales de corrupción, enviaremos los casos a la justicia y comenzarán los procesos jurídicos, porque se trata de dinero que fue robado a los húngaros", dijo la ministra, asegurando que las investigaciones deberán comenzar en cuestión de "un par de días" y no de semanas.

Por otro lado, recordó que Magyar le ha pedido al presidente del país, Tamás Sulyok, un político cercano a Viktor Orbán, que dimita de su cargo voluntariamente, dejando entrever que, de lo contrario, podría iniciar un procedimiento de destitución en el Parlamento, donde su partido, el Tisza, cuenta con más de dos tercios de los escaños.

PUBLICIDAD

"Creo que le dio al presidente un plazo hasta el 31 de mayo", comentó.

El Tisza ganó las elecciones legislativas del pasado 12 de abril con amplia mayoría y puso así fin a la 'era Orbán', que se prolongó durante 16 años.

PUBLICIDAD

Nuestra alianza número uno es la Unión Europea y NATO, que también es la zona del corner de nuestra estabilidad y seguridad. Y hay un gran empujón para deslizar fondos de la Unión Europea. (1:32) Y quería preguntarte si podrías decirnos, caminarnos por algunos de los pasos que su gobierno tomará para reasegurar a Bruselas sobre las preocupaciones de la ley que han plagado las relaciones entre Budapest y Bruselas durante todos estos años. (1:48) Sí. Desafortunadamente, debido a la corrupción del gobierno anterior en Hong Kong, Hong Kong ha perdido acceso a bastante fondos de la Unión Europea. (1:57) Y 2 billones de euros ya fueron perdidos por bien, debido a la falta de transparencia y corrupción en el país. (2:05) Pero el primer ministro y una de nuestras tareas más importantes en los primeros meses es que obtengamos acceso a los fondos de recuperación y resiliencia, (2:15) que son un envase de 10,4 billones de euros para Hong Kong, incluyendo la granja y el componente de la ley.

(2:22) Y sí, puedo confirmar que hay un plan de reunión la próxima semana en Bruselas, que será solo una reunión en una roja de reuniones. (2:34) Y también esta semana ya tuvimos una serie de negociaciones con la Comisión Europea en casa, varios días de negociaciones de nivel experto. (2:42) Lo que necesita ser hecho es que tengamos fondos de recuperación conectados con los fondos de la Unión Europea, (2:48) así como un montón de reformas, así como los proyectos en sí mismos, que necesitan cumplir con los criterios para ser elegibles para obtener el dinero, (2:58) que es lo que tenemos que ofrecer a la gente de Hong Kong. (3:02) En términos de los fondos de recuperación, ¿qué son esos? (3:04) Estos son los criterios de los fondos de recuperación. (3:08) Y eso es el dinero, asegurarse de que el dinero esté transparente, absolutamente libre de corrupción. (3:14) Y es importante enfatizar aquí que ese fue nuestro mandato electoral.

PUBLICIDAD

(3:20) Estábamos funcionando en una plataforma. (3:23) Vamos a recuperar los mecanismos de fondos de recuperación en Hong Kong. (3:26) Vamos a reinstalar la autonomía de las instituciones, la libertad de la prensa.

(3:32) Y declaramos absolutamente cero tolerancia contra la corrupción. (3:36) Estos supermecanismos son 100% coincidentes con lo que el gobierno de Tisa haría, (3:42) haría de todos modos, así como lo que los electorados nos piden hacer. (3:47) Y ya hemos establecido el conjunto de propuestas frente al Parlamento. (3:51) ¿Cuándo esperan que los fondos comiencen a fluir? (3:55) Tenemos un largo plazo, que es el 31 de agosto. (3:58) Así que estamos trabajando hacia ese plazo. (4:00) Necesitamos cumplir todos los criterios y requerimientos por entonces.

(4:04) Y tan pronto como lo cumplamos, los fondos pueden comenzar a venir. (4:07) ¿Veremos un gran acuerdo político entre Hong Kong y Budapest la próxima semana, (4:14) que establezca un tipo de acuerdo para estas reformas? (4:18) Para estas reformas necesitas hacer un montón de cosas. (4:20) Necesitas formar los proyectos, que cumplen todos los criterios de transparencia, (4:27) burocracia, legalidad, financiación y audición. (4:31) Y también necesitas hacer las reformas, (4:33) así como aceptar los supermecanismos y llevarlos a cabo. (4:38) Así que el Primer Ministro y el Presidente de la Comisión (4:41) ya entraron en un conjunto de discusiones. (4:43) La próxima semana será el segundo paso. (4:45) Se reunieron hace un par de semanas. (4:48) Y estoy segura de que también se reunirán a finales de agosto. (4:52) Y no es solo la reforma de fondos legales, sino también fondos seguros, ¿verdad? (4:58) Hay unos 16 billones de euros en fondos EU. (5:02) ¿Esperas que eso se desfrie también en las próximas semanas? (5:06) Cuando se trata de fondos seguros, gracias a Dios, no estamos bajo una constricción de tiempo. (5:11) Y vamos a mirar a los fondos seguros en el contexto de la seguridad, (5:17) así como los compromisos de NATO. (5:23) En Hungría, el gobierno anterior aplicó, creo que fue la segunda mayor aplicación en términos de volumen, (5:31) más de 16 billones de euros.

(5:33) Y vamos a mirar primero las necesidades para asegurarnos (5:37) que los hongoleses son seguros y seguros, (5:39) pero son fuerzas armadas. (5:42) Y para hacer el país realmente seguro, ¿cuáles son las necesidades reales? (5:45) Y luego pondremos la propuesta segura en ese contexto. (5:50) ¿Vas a hacer otra propuesta segura o cambiarás? (5:55) Nuestra propuesta segura no fue aceptada por la Comisión Europea, (5:58) así que inevitablemente tendremos que establecerla de nuevo. (6:01) Así que veremos qué podemos hacer, (6:03) dentro del framework de cuáles son las necesidades reales del país, (6:07) cuáles son las necesidades de NATO, (6:08) cuánto tiempo y cómo queremos cumplirlas, (6:11) y cómo queremos llegar allí, (6:12) así como cuáles son las necesidades industriales de la defensa hongariana. (6:16) Así que tendremos que mirar todo en su entidad. (6:19) Eso es interesante. (6:20) Creo que la primera visita que hizo el Primer Ministro fue a Polonia, (6:24) donde se llevó a cabo un proceso similar de deshacer algunas cuestiones de la ley (6:30) y de convencer a la Comisión. (6:32) Me pregunto cuáles son los puntos claves de consejo

(2:54) Si eso va bien, ¿veremos una reunión (2:56) entre su ministro primario y el presidente ucraniano? (2:59) ¿Eso va a pasar? (3:01) Sí, mi ministro primario ya lo invitó a reunirse, (3:05) asumiendo que el diálogo de nivel experto irá bien. (3:08) Y sí, esperamos, (3:11) vemos un diálogo muy productivo y constructivo, (3:13) y sí, no excluiría ninguna reunión de nivel experto.

el ministro primario pidió al presidente (4:12) voluntariamente bajarse, (4:14) y creo que dio la fecha de 31 de mayo. (4:17) Y cuando se trata de la prosecución, (4:19) esa fue la segunda parte de su pregunta. (4:21) Sí, lo hicimos absolutamente claro, (4:23) que investigaremos cada dinero público gastado, (4:27) y si hacemos maldiciones, (4:29) si vemos señales de corrupción, (4:32) entonces enviaremos los casos (4:33) y las procedencias legales comenzarán. (4:35) Y sí, iremos después de todo el dinero público robado, (4:39) porque eso fue robado por los hongarianos. (4:41) Bien, entonces eso podría comenzar en un par de semanas, tal vez, (4:44) una vez que el ministro esté instalado (4:46) y que tengamos tiempo para lanzar esas investigaciones. (4:48) No sé, si miras el ritmo del gobierno hongariano, (4:51) creo que no comenzará en un par de semanas, (4:53) debería comenzar en un par de días. (4:56) Bien, eso es muy interesante.