Ferran, novedad en una última convocatoria sin Koundé, Fermín, Lamine Yamal y Raphinha

Barcelona, 23 may (EFE).- El delantero Ferran Torres es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona, que cuenta con las ausencias de Jules Koundé, Fermín López, Lamine Yamal y Raphael Dias 'Raphinha' para enfrentarse este sábado al Valencia en la última jornada de LaLiga EA Sports.

El jugador valenciano, que se perdió el partido contra el Betis por una sobrecarga muscular, forma parte de la expedición de 23 jugadores con la que el campeón de liga cerrará la temporada en Mestalla.

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Koundé, que se ausentó del último entrenamiento por unas molestias; Fermín López, que el martes fue operado de una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho; y Lamine Yamal, que sigue recuperándose de una lesión muscular, causan baja en las filas del conjunto azulgrana. Además, el técnico Hansi Flick da descanso al brasileño Raphinha.

Esta es la lista de convocados del Barcelona para viajar a Valencia: Joan Garcia, Szczesny y Kochen (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Eric Garcia, Cortés y Xavi Espart (defensas); Gavi, Pedri, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal y Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Rashford y Roony (delanteros). EFE

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