Estados Unidos pide a Venezuela avanzar en consultas con el sector privado sobre minería

Caracas, 22 may (EFE).- El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, dijo este viernes que alentó al ministro de Minas del país suramericano, Héctor Silva, a avanzar en consultas con el sector privado sobre la minería, para brindar previsibilidad y seguridad a los inversionistas.

"La nueva ley de minas representa un paso importante por lo que alenté al ministerio a seguir avanzando en consulta con el sector privado en un proceso que brinde previsibilidad y seguridad a los inversionistas", indicó el diplomático en un mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos en X.

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Barrett aseguró que empresas estadounidenses "de alta calidad" están listas para participar y aportar experiencia de vanguardia y valor a largo plazo para Venezuela.

Este mensaje se da luego de que el funcionario estadounidense se reuniera con Silva, el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, y el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez, para impulsar la fase de recuperación económica del plan del Gobierno de Donald Trump para el país caribeño.

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El pasado 1 de mayo, el Gobierno de Venezuela firmó un memorando de entendimiento en materia de minería con la empresa estadounidense Heeney Capital, que estará asociada a la suiza Mercuria Energy Group, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El memorando fue firmado por Silva y por Sean Pi, representante de Heeney Capital, en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, donde también asistió James Gilbert, director general de inversiones de Mercuria.

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En abril pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la nueva ley de minas y agradeció al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y a su Gobierno por "la buena disposición" para el desarrollo de la cooperación bilateral.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad la nueva ley de minas que abre el sector a la inversión privada y extranjera ante el interés expreso de Estados Unidos en el oro venezolano.

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La norma tiene un total de 131 artículos y deroga la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por un decreto del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, quien tenía poderes especiales otorgados por el Legislativo.

Este proyecto de ley fue impulsado por la presidenta encargada, tras la visita a Caracas del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, quien aseguró que empresas de su país tienen deseos de operar en Venezuela.

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Después de esa visita, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una licencia que autoriza a empresas de EE.UU. a hacer algunas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano. EFE