"Es una injerencia", chavistas protestan en rechazo a ejercicio de EEUU en Caracas

Caracas, 23 may (EFE).- Decenas de chavistas protestaron este sábado en Caracas para manifestar su rechazo al simulacro de evacuación que Estados Unidos realiza en la sede de su embajada en la capital venezolana, al considerar que este ejercicio se trata de una "injerencia", luego de más de cuatro meses del ataque estadounidense en el país suramericano que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

"No al simulacro" y "Yankee, go home!", fueron algunas de las consignas que gritaron los manifestantes en una plaza en el centro de Caracas y casi al otro extremo de donde se ubica la embajada estadounidense en el este del país.

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Entre los manifestantes se encontraban miembros de movimientos sociales y comunas que también utilizaron un lenguaje soez en sus consignas a fin de pedirle a los estadounidenses que se retiren.

"Hoy nosotros nos estamos manifestando, porque ese simulacro de ayuda mutua que ellos quieren por catástrofes en Venezuela es solamente una muestra todavía de su manipulación, de su injerencia en un país libre y soberano", dijo a EFE Mariela Machado, dirigente del Movimiento de Pobladores.

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A su lado, sus decenas de compañeros portaban pancartas con mensajes como: "¡No nos da la gana de ser colonia norteamericana!", mientras cargaban banderas y banderines de Venezuela.

El grupo también cantó el himno nacional y mostró pancartas con mensajes de apoyo a Cuba y Bolivia.

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"Hoy le decimos a los venezolanos de a pie que este es un pueblo digno, que estamos llevando una política de diplomacia, pero que no se equivoquen, que no se equivoquen, que no va a ser tan fácil para ellos. Si no hay petróleo para nosotros, tampoco va a haber para ellos. Nos moriremos todos, camaradas", añadió Machado.

Por su parte, Víctor Romero, de 60 años, consideró que este ejercicio de Estados Unidos "no es más que una provocación al pueblo venezolano", y aseguró que los venezolanos no están "contentos" como ha querido manifestar el presidente estadounidense, Donal Trump, luego de la captura de Maduro.

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"Estamos arrechos -molestos- por la injerencia del Gobierno de los Estados Unidos", añadió.

Expresó igualmente su respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras señalar que la relación entre su país y Estados Unidos es una cuestión de diplomacia que viene dada por "una coacción" y "una amenaza" de Washington.

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Estados Unidos comenzó este sábado un simulacro de evacuación de su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática, constató EFE.

El simulacro, que se realiza "ante eventuales situaciones médicas" o catástrofes, comenzó pasadas las 10:00 hora local (14:00 GMT) y se extenderá hasta pasado el mediodía 16:00 GMT).

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El Gobierno de Venezuela informó el jueves sobre su autorización para que Estados Unidos realizara este simulacro como parte de "los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática". EFE

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