(Crónica) Ignacio Buse y Learner Tien sorprenden con los títulos de Hamburgo y Ginebra

El tenista peruano Ignacio Buse dio la campanada en el torneo ATP 500 de Hamburgo (Alemania) estrenando su palmarés siendo jugador procedente de la previa, mientras que el estadounidense Learner Tien conquistó también este sábado la tierra del torneo de Ginebra.

Buse ganó su séptimo encuentro en la cita alemana esta semana al superar al estadounidense Tommy Paul por 7-6(6), 4-6, 6-3 en tres horas de intensa final. Buse, primer peruano en ganar un título ATP desde Luis Horna en 2007, roza ahora el 'Top 30 del mundo.

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Mientras, Tien, de 20 años, se convirtió en el estadounidense más joven en ganar un torneo sobre tierra desde que precisamente su entrenador Michael Chang ganara Roland Garros con 17 años en 1989. El americano remontó en la final sobre la tierra suiza al argentino Mariano Navone por 3-6, 6-3, 7-5, en dos horas y 29 minutos.

Por otro lado, en el circuito de la WTA, la estadounidense Emma Navarro derrotó (6-0, 5-7, 6-2) a la canadiense Victoria Mboko para proclamarse campeona del torneo WTA 500 de Estrasburgo (Francia), el tercero de su palmarés. Mientras, la croata Petra Marcinko se estrenó con el primero en Rabat (Marruecos), superando a Anhelina Kalinina por 6-3, y 3-0, cuando la ucraniana se retiró por lesión.

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