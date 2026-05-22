Wang Yi viajará a Canadá en la primera visita de un canciller chino en 10 años

Pekín, 22 may (EFE).- El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, realizará una visita oficial a Canadá entre los días 28 y 30 de mayo, la primera de un jefe de la diplomacia china en diez años, un nuevo paso en el deshielo de las relaciones entre ambos países en los últimos años.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun hizo el anuncio este viernes en una rueda de prensa, en la que aseguró que "las relaciones entre China y Canadá han experimentado un cambio positivo y continúan desarrollándose favorablemente".

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Guo aseveró que Wang tratará "el fomento de una nueva y verdaderamente eficaz asociación estratégica entre China y Canadá", además de "asuntos internacionales y regionales de interés común".

"China espera fortalecer la confianza política mutua, ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa y gestionar adecuadamente las diferencias con Canadá mediante esta visita", agregó el vocero.

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Los vínculos entre Pekín y Ottawa comenzaron a deteriorarse en 2018 con el arresto en Canadá de Meng Wanzhou, directiva de Huawei, a petición de Estados Unidos, al que China respondió con la detención de los canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor y la aplicación de sanciones comerciales.

La relación mejoró parcialmente tras las liberaciones de 2021, aunque volvió a tensarse en 2023 por acusaciones canadienses de injerencia electoral, antes del reciente acercamiento marcado por la visita a Pekín del primer ministro, Mark Carney, y los acuerdos para rebajar restricciones comerciales. EFE

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