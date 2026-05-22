Softbank se dispara por segundo día y sus acciones suben un 11,89 % por OpenAI

Tokio, 22 may (EFE).- La firma japonesa Softbank se disparó un 11,89 % en la sesión de este viernes de la Bolsa de Tokio, después de que en la víspera alcanzara el límite diario de cotización, impulsada por los planes de salida a cotización de la estadounidense OpenAI.

Las acciones del grupo de telecomunicaciones e inversión nipón, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, creador de ChatGPT, subieron hasta situarse en los 6.757 yenes por unidad.

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En la sesión del jueves, sus acciones se dispararon un 19,85 % y el parqué tokiota tuvo que aplicar una pausa técnica al haber alcanzado el límite diario de cotización permitido.

Gracias al alza de Softbank y a las expectativas de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 2,68 % y alcanzó un nuevo máximo histórico al cierre.

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La tendencia alcista de la firma nipona llega después de que The Wall Street Journal (WSJ) adelantara el miércoles en exclusiva que OpenAI aceleró sus planes para salir a bolsa, previsto para septiembre.

La participación de Softbank en la matriz de ChatGPT estaría valorada en unos 55.000 millones de dólares en medio de las inversiones del grupo nipón centradas en industrias de inteligencia artificial, como el sector de los semiconductores y los centros de datos.

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El grupo japonés reportó este mes que cuadriplicó su beneficio neto hasta 5 billones de yenes (unos 27.045 millones de euros o 31.692 millones de dólares al cambio actual) en su ejercicio fiscal de 2025, cerrado el pasado marzo, con respecto al anterior.

Softbank registró además 7,3 billones de yenes (alrededor de 39.463 millones de euros o 42.271 millones de dólares) en ganancias por inversiones durante su pasado ejercicio, que se prolongó de abril de 2025 y al 31 de marzo, según su informe financiero. EFE

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