El papa viaja a Acerra, 'Tierra de los fuegos', donde la mafia entierra residuos tóxicos

Ciudad del Vaticano, 22 may (EFE).- El papa León XIV viaja mañana sábado a Acerra, en la región de Campania, en el sur de Italia, epicentro de la conocida como "Terra dei fuochi" (Tierra de los fuegos), donde la mafia local se ha lucrado enterrando y quemando residuos tóxicos y provocando graves consecuencias de salud para sus habitantes.

Con este gesto, León XIV muestra su cercanía a una población de aproximadamente 2,9 millones de personas que lucha para que se limpie su territorio de los residuos tóxicos que durante décadas han hecho aumentar los registros de tumores y que les llevaron a recurrir -ante la inacción de las autoridades- al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que les ha dado la razón.

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Tras recorrer algunas de las calles de Acerra, el papa se reunirá en la catedral con los obispos de Campania, los sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos y las familias que han sufrido la muerte o la enfermedad de sus hijos por patologías vinculadas a la contaminación ambiental.

Después en la Plaza Calipari se producirá otro encuentro con la población, que tendrá la presencia también de todos los alcaldes de los 90 municipios de la “Tierra de los Fuegos”.

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"La presencia del papa en Acerra es una advertencia, un signo de esperanza. Significa 'Estoy con ustedes'. Servirá para instar a las autoridades a no caer nuevamente en la trampa de la negación y el derrotismo", declaró a los medios vaticanos la abogada Valentina Centonze, presidenta de la asociación para la aplicación de la sentencia del TEDH.

Hace un año, esa corte estableció que las autoridades italianas "no tomaron medidas" para proteger a los habitantes de la 'Tierra de los Fuegos'.

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La asociación local denuncia que se han destinado 2.500 millones de euros, suficiente para limpiar solo 85 áreas, cuando habría 293, sin contar los sitios recientemente localizados.

Antonio Marfella, oncólogo que lleva años trabajando para proteger la 'Tierra de los Fuegos' y que acompañará a varias familias afectadas en los encuentros con el papa, denunció a los medios vaticanos que "el único de los 540 municipios de la región de Campania declarado afectado por un desastre ambiental allá por 2006 es el municipio de Acerra, cuyos agricultores, sin saberlo, se encontraron con fertilizantes tóxicos de una empresa con sede en Brescia".

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Marfella fue el primero en identificar el vínculo causal, basándose en análisis de sangre de pastores. Afirma que entre los 540 municipios de Campania, la suma de todos los cánceres, tanto en incidencia como en mortalidad, sitúa al distrito de Acerra a la cabeza.

"El tricloroetileno y el tetracloroetileno se esparcieron por la tierra y luego terminaron en los pozos", creando una alta probabilidad de cáncer de hígado, así como de cáncer testicular, que es entre un 30 y un 40 por ciento más común en Acerra que en el centro de Nápoles, explica.

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Este viernes, los Carabineros realizaron varias detenciones legadas a clanes de la Camorra, la mafia de Nápoles, por tráfico ilegal de residuos, conspiración criminal, blanqueo de capitales y gestión ilegal de residuos en esta zona.

Según las investigaciones, terrenos agrícolas y lagos naturales se han convertido en vertederos ilegales para deshacerse de más de 25.000 toneladas de residuos peligrosos , principalmente lodos de depuradora y materiales de demolición. Esta actividad habría generado beneficios ilícitos de aproximadamente 1,6 millones de euros. EFE

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