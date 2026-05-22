Lucía Rivera regresa a España tras su aventura australiana y siembra la duda sobre su ruptura con Fernando Wagner

A mediados de febrero, justo después de presumir de su buena conexión con la nueva novia de su padre, Tamara Gorro, en una jornada familiar junto a Cayetano y la influencer, Lucía Rivera hacía las maletas para poner rumbo a Australia para hacer despegar su carrera como modelo a nivel internacional. Tres meses después, encantada con la experiencia y reconociendo que está deseando volver a irse, ha regresado a España y ha reaparecido junto a su madre Blanca Romero en la segunda edición del Elle X Lactourea Skin Festival que se ha celebrado este jueves en Madrid y que ha contado con la presencia de otras madres e hijas populares como Jaydy Michel y Manuela Sanz -fruto de su relación con Alejandro Sanz-, o Raquel Meroño y una de sus mellizas, Martina Carbones.

Espectacular con un total look rojo, dresscode que también han seguido al pie de la letra el resto de invitadas a este evento de belleza, Lucía ha hecho balance de su aventura australiana y, presumiendo de la maravillosa relación que tiene con sus padres, ha sembrado la duda sobre una posible ruptura con el broker inmobiliario mallorquín Fernando Wagner, con el que mantenía una discreta historia de amor desde el verano de 2024.

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Cuando la prensa le ha preguntado por lo enamorada que está su madre de Quique Sánchez Flores, la modelo ha dejado entrever que está de nuevo soltera con unas reveladoras palabras sobre las que no ha querido sin embargo profundizar: "No voy a hablar de la vida privada de mi madre. No hablo de la mía, te voy a hablar de la de mi madre. No. Yo siempre feliz, sí, sí. Vengo de Australia, estoy muy concentrada en mi trabajo y ya está. Muy feliz". "Creo que no lo estás pillando, pero bueno, que estoy muy feliz. Estoy muy feliz" ha zanjado como respuesta a sus planes de futuro junto a su novio, activando las alarmas sobre su ruptura.

Y es que centrada en su profesión, Lucía ha confesado que "estoy muy contenta, acabo de llegar de Australia y me quiero ir ya otra vez, la verdad. Sí, he trabajado un montón, estoy muy morena además porque cuando llegué era verano allí. Y trabajé un montón y nada, ahora en septiembre me vuelvo a Australia o a algún destino, no sé cuál. Me encanta, no puedo vivir sin la agenda ocupada, me empieza a estresar un montón porque no sé rechazar proyectos. Soy workaholic workaholic".

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"Por desgracia he tenido que aprender a cuidar más a los míos. Estoy en ese momento de tienes que centrarte más en los tuyos, pero es muy complicado. Sobre todo porque esto va y viene. Entonces como que hay que estar en ese momento siempre y saber aprovecharlo. Este trabajo es una montaña rusa, pero bueno" ha reconocido.

Asegurando con una sonrisa que está ya acostumbrada a trabajar con su madre, la modelo ha destacado de Blanca que "es una mujer súper fuerte que le importa nada lo que opine el resto, eso tengo que aprender de ella. No, no, no. Yo soy más sensible, creo. Yo creo que es la edad también. Cada año que cumplo, cada vez me importa menos lo que opinen. Pero bueno, poco a poco".

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Si su relación con su progenitora es muy especial, la que tiene con Cayetano no se queda atrás. "Nos parecemos más de lo que pensábamos. Y tenemos muy buena relación. Es como una relación de amistad incluso, pero sí. Muy, muy bien, muy bien. Estoy encantada, sí. Adoro a los dos y cada año estoy más orgullosa de los dos. Y cada año tengo mejor relación con los dos, eso es la edad" ha confesado.

Una reaparición en la que, admitiendo que cada vez se cuida más, ha dado su opinión sobre el debate abierto sobre la presión que sufren las actrices o modelos por estar siempre perfectas tras la excesiva delgadez de Demi Moore en el Festival de Cine de Cannes: "Bueno, siempre se habla de las mujeres ¿no? Yo creo que nunca hablaron de la extrema delgadez de los hombres. Si solo hablamos de cuerpos de mujeres, es algo tan habitual y tan antiguo. Sobre todo, también te digo, la extrema delgadez nunca se dejó de llevar. A mí nunca me han dicho engorda. Lo mío es genética, por ejemplo. También es verdad que nos imponen una delgadez que es obvia. Depende de cómo te lo tomes tú, también, pero siempre volvemos atrás, siempre, constantemente. Entonces, es algo súper habitual. Pero bueno, he de decir que lo de la extrema delgadez jamás desapareció. Yo creo que si veis las pasarelas, yo jamás vi otra diferencia. Con lo cual, no sé si es por hablar de algo. Estoy de acuerdo con que se nos impone mucha delgadez, desde luego" ha sentenciado.

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También están dando mucho que hablar las declaraciones del futbolista Marcos Llorente de que no usa protección solar. "No voy a meterme. Hay terraplanistas en el mundo, ¿sabes? Quiero decir, desde luego yo... su opinión la respeto, mientras no le afecte al resto, su opinión está bien. Pero en Australia, por ejemplo, hay muchísimas clínicas de cáncer de piel por no usar protección solar. Entonces, no sé, yo es que como no tengo un curso de protección solar, no puedo hablar de ese tema. Pero, no sé, es que hablar por hablar" ha zanjado, dejando claro que ella no está de acuerdo con el jugador.

Por último, Lucía se ha sincerado sobre sus problemas de salud mental y, aunque ha confesado que "la ansiedad no se me va nunca aunque ahora convivo con ella, ahora estoy muy bien pero no voy a decir que voy a estar genial dentro de dos meses, porque nunca se sabe. Todo es temporal". "Pero ahora estoy feliz" ha concluido.

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