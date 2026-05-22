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Zelenski cifra en 86.000 muertos y 59.000 heridos las bajas rusas en lo que va de año

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Kiev, 22 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cifró este viernes el número de bajas rusas desde el comienzo del año en 86.000 soldados muertos y al menos 59.000 heridos de gravedad.

El presidente ucraniano, que publicó estas cifras en redes sociales tras reunirse con el jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, dijo además que más de 800 militares rusos han sido tomados como prisioneros por las fuerzas ucranianas desde que empezó 2026.

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Zelenski destacó en su mensaje que sus tropas están "logrando los objetivos marcados" en las zonas fronterizas con Rusia de la región de Sumi, donde las fuerzas del Kremlin han establecido presencia y tratan de crear una zona de separación para alejar al Ejército de Ucrania de territorio ruso.

"Seguimos destruyendo al personal ruso y el equipamiento de los ocupantes también en otros sectores" del frente, agregó Zelenski, que destacó la labor en esta tarea de los operadores de drones y también de las fuerzas aerotransportadas y de otras tropas de asalto. EFE

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