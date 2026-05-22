Agencias

La Princesa Leonor recibirá las medallas de oro de la Región de Murcia y de San Javier el próximo 3 de junio

Guardar
Imagen BGLKKU6DGJBIPHZ7UVJWZXJA2I

La Princesa Leonor realizará una visita a la región de Murcia el próximo 3 de junio para recibir la máxima distinción tanto de la región como de San Javier, donde actualmente se encuentra realizando su último curso de formación militar en la Academia del Ejército del Aire y del Espacio, según ha anunciado Zarzuela.

En concreto, está previsto que la Princesa de Asturias reciba la Medalla de Oro de la Región de Murcia, máxima distinción que otorga la comunidad que preside Fernando López Miras, así como la Medalla de Oro de la Asamblea regional.

PUBLICIDAD

Tras ello, se desplazará a San Javier, en cuyo ayuntamiento recibirá la Medalla de Oro de la Villa y será nombrada Hija Adoptiva del municipio.

Esta visita oficial de la heredera al trono a Murcia se producirá unas semanas antes de que complete en San Javier los tres años de formación castrense que la han llevado a pasar sucesivamente por las academias del Ejército de Tierra, de la Armada y ahora del Ejército del Aire.

PUBLICIDAD

Con estos reconocimientos de la comunidad y la localidad en la que ha realizado el último curso de dicha instrucción, Murcia y San Javier siguen los pasos de lo realizado ya por Aragón y Zaragoza así como de Galicia y Marín.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Softbank se dispara por segundo día y sus acciones suben un 11,89 % por OpenAI

Infobae

Gobierno y ciudadanos surcoreanos boicotean a Starbucks tras campaña vinculada a masacre

Infobae

El papa viaja a Acerra, 'Tierra de los fuegos', donde la mafia entierra residuos tóxicos

Infobae

RDC eleva a más de 670 los casos sospechosos y a 160 las muertes sospechosas por el brote de ébola

RDC eleva a más de 670 los casos sospechosos y a 160 las muertes sospechosas por el brote de ébola

Rafael Bonachela, al frente de la Compañía de Danza de Sídney: "El hogar es el camino"

Infobae