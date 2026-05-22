Gobierno y ciudadanos surcoreanos boicotean a Starbucks tras campaña vinculada a masacre

Seúl, 22 may (EFE).- Sindicatos de funcionarios públicos anunciaron este viernes un boicot contra Starbucks en Corea del Sur, en medio de un creciente rechazo de autoridades, políticos y consumidores tras una campaña promocional de la cadena asociada con una masacre histórica de manifestantes prodemocracia.

Dos sindicatos de trabajadores gubernamentales pidieron a sus miembros en todo el país boicotear a la franquicia de cafeterías, incluida una petición de dejar de usar las populares tarjetas de regalo de la firma, según representantes citados por la agencia de noticias Yonhap.

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La medida se suma a la decisión anunciada la víspera por el ministro del Interior, Yun Ho-jung, quien dijo que no usará productos de Starbucks en actos gubernamentales, y la petición del jefe del gobernante Partido Democrático, Jung Chung-rae, a candidatos y voluntarios de las próximas elecciones locales a evitar los cafés de la franquicia.

El rechazo también se extendió en redes sociales, donde usuarios publicaron vídeos e imágenes deshaciéndose de vasos térmicos, tazas y otros productos de Starbucks, además de borrar la aplicación de la compañía.

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La polémica se desató el lunes, cuando Starbucks Korea lanzó una promoción en línea denominada 'Tank Day', en referencia a un tipo de sus vasos térmicos.

Pudiendo traducirse como "Día del tanque", la campaña coincidió con el aniversario del levantamiento en 1980 en la ciudad de Gwangju contra la dictadura de Chun Doo-hwan, cuya represión a manos del Ejército dejó cerca de 600 muertos.

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Grupos cívicos y usuarios de redes sociales consideraron el nombre de la campaña como una alusión a los tanques usados para aplastar a los manifestantes.

Además, el eslogan promocional "Ponlo sobre la mesa haciendo 'tak'" fue interpretado como una manera de ridiculizar la muerte bajo tortura del activista estudiantil Park Jong-chol en 1987, después de que la policía afirmara falsamente que había fallecido al golpearse en una mesa con el sonido de 'tak'.

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Retirada en cuestión de horas, la campaña derivó en el despido del director ejecutivo local de Starbucks Korea, Son Jung-hyun, y en las disculpas públicas de la sede global de la firma estadounidense y del presidente del Grupo Shinsegae, Chung Yong-jin, cuyo conglomerado opera la franquicia en el país asiático.

Organizaciones vinculadas al levantamiento reclamaron, además, este viernes en la ciudad de Gwangju una disculpa "oficial y sincera" del conglomerado y exigieron la dimisión de Chung, según Yonhap.

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La Policía Metropolitana de Seúl investiga asimismo una denuncia de un activista cívico contra Chung y Son por presunta difamación e insulto a las víctimas de Gwangju, dijo la agencia.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, también criticó esta semana la campaña como un acto "inhumano y depravado" que insultaba a las víctimas de la lucha democrática.

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Según cifras de Starbucks citadas por Yonhap, Corea del Sur era a finales de 2025 su tercer mayor mercado mundial por número de locales, con 2.115 tiendas. EFE