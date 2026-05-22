Pedro Sánchez celebra la firma inminente del Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la inminente firma del Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México, el cual se rubricará este mismo viernes en el marco de la cumbre bilateral que se está celebrando.

"Tender puentes, acercar pueblos e impulsar el comercio desde el respeto y el diálogo. Hoy la UE y México sellan su alianza con la firma del Acuerdo Global Modernizado. Más de 45.000 empresas de la UE exportan a México, la mayoría pymes. Con el acuerdo, ellas y todos ganamos", ha afirmado Sánchez en un 'post' en la red social 'X'.

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El pasado 11 de mayo, los Veintisiete dieron 'luz verde' a la firma del pacto comercial con México y del nuevo acuerdo para modernizar las relaciones entre la Unión Europea y el país norteamericano.

Bruselas espera que la cumbre refleje el "renovado impulso en las relaciones UE-México" con la firma de estos acuerdos, en la que estarán presentes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

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