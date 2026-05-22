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Media tonelada de droga incautada y dos ecuatorianos capturados en Panamá

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Ciudad de Panamá, 22 may (EFE).- Las autoridades de Panamá informaron este viernes del decomiso de media tonelada de droga y la captura de dos ciudadanos ecuatorianos en un operativo realizado en aguas del Pacífico del país centroamericano.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) dijo a través de sus redes sociales que 503 paquetes de sustancia ilícita fueron hallados dentro de una embarcación interceptada en el sector este de Isla Bona, situada en el Golfo de Panamá.

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La droga estaba oculta en un doble fondo dentro de una embarcación, informó por su parte el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que publicó en sus redes fotos de los paquetes de color marrón y con el número 111.

En esta diligencia fueron aprehendidos dos ciudadanos ecuatorianos, dijeron las autoridades, que no precisaron el tipo de droga ni el peso total del alijo, aunque los paquetes pesan un kilo y la sustancia más traficada en Panamá es la cocaína.

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En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público. En lo que va de año, las incautaciones superan las 34 toneladas. EFE

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